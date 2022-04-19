兒童開放打莫德納 朱立倫：勿讓孩子當實驗品

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）國民黨主席朱立倫今天在嘉縣黨部表示，因疫情嚴峻現階段選戰會放穩腳步，希望國民黨現任縣市首長做好防疫工作，他並呼籲中央快買到兒童專用BNT疫苗，不要讓孩子當實驗品打莫德納。

朱立倫今天上午到國民黨嘉義縣黨部參加小組長精實訓練會議，他接受媒體聯訪表示，國民黨積極布局選戰，但現在全台灣最關注的就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，所以暫時放穩腳步，希望現任國民黨籍的縣市首長做好防疫工作。

朱立倫表示，購買輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童專用疫苗進度慢，政府一定要積極運用所有的力量，趕快去找出兒童專用的BNT，不要再犯前年、去年的問題，今天如果貿然在全世界還有疑慮情況下，就去打莫德納（Moderna）「大魔王」，他覺得家長是不放心的，「讓孩子做實驗品，誰願意？」

至於國民黨要推誰參選年底嘉義縣長，朱立倫說，希望結合所有在野的力量，年底一起合作，推出一組候選人。

衛生福利部食品藥物管理署18日通過緊急授權莫德納（Moderna）疫苗擴大使用於6到11歲兒童，但輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童專用疫苗授權進度慢，且仍在採購談判中。（編輯：謝雅竹）1110419