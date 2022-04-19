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蔡總統：進軍太空產業 台灣不能缺席更要加速

2022/4/19 20:30
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（中央社記者葉素萍台北19日電）立法院會今天三讀通過國家太空中心設置條例，總統蔡英文感謝朝野政黨的共同支持，為台灣發展太空產業奠定重要基礎。她說，當全世界都在積極布局太空產業，台灣不只不能缺席，更要加速進行。

蔡總統晚間透過臉書指出，國家太空中心設置條例三讀通過，這是台灣發展太空產業的重要一步。

蔡總統說，去年9月，大家都熟悉的熱血火箭阿伯吳宗信擔任科技部國家太空中心主任，就在今天，立法院三讀通過國家太空中心設置條例，將這個中心改制為行政法人，不僅提升台灣太空科技的研發能力，也將協助布局太空產業政策。

蔡總統表示，要感謝朝野政黨的共同支持，為台灣發展太空產業奠定重要的基礎。當全世界都在積極布局太空產業，台灣不只不能缺席，更要加速進行。

她說，未來10年，全球預計會有數以萬計低軌衛星發射，也會帶動衛星本體製造、地面設備系統的大幅需求，而台灣半導體、精密製造方面的長期優勢，讓台灣擁有非常好的太空發展基礎。

蔡總統說，現在就要把握這個商機，進一步打造太空科技的台灣國家隊。這幾年，從投入太空三期計畫、太空發展法完成立法，到今天設置條例的通過，政府持續透過法規與預算的支持，讓太空產業的發展能量更加完備。政府會持續與民間共同努力，為台灣打造全球太空產業鏈。（編輯：林興盟）1110419

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