與周玉蔻同錄節目 蔡易餘快篩陰性自行居隔10天

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媒體人周玉蔻21日自曝確診COVID-19，民進黨籍立委蔡易餘（圖）因18日曾一同錄製節目，自行進行快篩結果為陰性，並表示將遵守衛生局防疫措施辦理，從18日錄製節目當天起、居隔10天。（蔡易餘提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月21日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）媒體人周玉蔻今天自曝確診COVID-19，民進黨籍嘉義縣立委蔡易餘因18日曾一同錄製節目，便進行快篩陰性，雖未接到居家隔離訊息，自主提升防疫標準，18日起居隔10天。

蔡易餘今天下午透過錄影影片表示，上午參加立法院財政委員會將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案後，約上午10時多，在交通委員會處理鐵路公司化的問題時，從臉書（Facebook）看到周玉蔻自曝確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），當時嚇了一跳。

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蔡易餘指出，因18日曾上過周玉蔻的節目，便立即回到辦公室進行快篩，結果為陰性，隨即將快篩結果上傳自己臉書；直到下午1時多接到新北市衛生局電話通知，因為距離錄影周玉蔻節目已超過3天，屬於自我健康管理階段，並不需要居家隔離。

蔡易餘說，後來有接到嘉義縣衛生局長趙紋華的電話，基於是公眾人物身分，最好提升自主防疫標準，希望能進行居家隔離，避免紛擾，因此，一切遵守衛生局防疫措施辦理，從18日錄製節目當天起，居隔10天。（編輯：陳仁華）1110421