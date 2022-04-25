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周玉蔻疑自己未確診 新北聯醫：中央也驗陽

2022/4/25 12:26（4/25 12:44 更新）
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資深媒體人周玉蔻自認未確診。圖為周玉蔻2017年出庭。（中央社檔案照片）
資深媒體人周玉蔻自認未確診。圖為周玉蔻2017年出庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王鴻國新北25日電）資深媒體人周玉蔻自認未確診且質疑新北聯醫PCR檢測檢體污染的說法，新北市立聯合醫院院長項正川表示，採檢及送驗結果都是正確的，送到中央再驗也是陽性反應。

新北聯醫臨床病理科部主任張寶琪今天說明有關周玉蔻指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR（核酸檢測）檢體汙染一事指出，聯醫的核酸檢測（PCR）實驗室通過衛生福利部核准認證，並經過中央昆陽實驗室認證，定期檢驗及抽檢均完全符合中央實驗室標準規範。

他表示，周玉蔻4月20日至新北聯醫採檢PCR，同一檢體經兩台不同機器檢驗，結果均為陽性。同一個檢體經送昆陽實驗室，檢驗結果也為陽性。

項正川表示，採樣及機器檢驗流程都是符合中央規範，結果也是經過複驗確認的，由於驗出CT值達29.3，已離解隔標準很近，一般而言，不是剛染疫就是已染疫一段時間了，數值也會改變，因此，聯醫採檢及送驗結果都是正確的，送到中央的昆陽實驗室再驗也是陽性反應。（編輯：張銘坤）1110425

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