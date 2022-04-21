李秉穎PCR陰性 陳時中：ACIP與會者沒問題

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北21日電）資深媒體人周玉蔻昨天至醫院PCR檢測陽性，衛福部ACIP召集人李秉穎同天接受周玉蔻廣播專訪，指揮中心指揮官陳時中今天說，李秉穎PCR陰性，ACIP與會者風險相對較低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，周玉蔻在臉書貼出確診訊息表示，今天凌晨接獲PCR檢測為陽性。外界關注在可傳染期間曾與她同錄電視及電台節目的參與對象近況。李秉穎今天上午接受媒體聯訪時表示，已進行PCR檢測，將在家裡自主健康監測。

陳時中下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，李秉穎跟周玉蔻同台，採取接觸者定義原則，既然李醫師PCR檢驗結果已經確定為陰性，「跟他一起開會的人沒問題，大家身體都還好」。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天舉行會議，討論兒童疫苗、青少年第3劑疫苗、成人第4劑疫苗等議題，身為召集人的李秉穎也在與會名單中。

陳時中重申，據指揮中心所明訂的接觸者定義，為自個案發病前4日起至隔離前，具下列任一項接觸情形，即符合接觸定義，包含在無適當防護下，曾於24小時內累計大於15分鐘面對面接觸者，或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液之醫療人員及同住者。（編輯：方沛清）1110421