韓豫平獲特赦 法務部：花檢將儘速送達特赦證明

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（中央社記者蕭博文台北22日電）花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控詐取加菜金支應民人餐費，判刑4年半定讞，今天獲總統蔡英文特赦，罪刑宣告無效。法務部表示，花蓮地檢署將儘速派人送達特赦證明。

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控詐取本應獎勵演習有功官兵的加菜金支應民人餐費，所圖利益約新台幣2880元。

台灣高等法院花蓮分院依貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，判韓豫平有期徒刑4年6月，褫奪公權4年；同案被告士官張淯森判刑1年，褫奪公權1年，緩刑3年。案經最高法院今年2月間駁回上訴定讞。

台灣高等檢察署花蓮分署13日宣布，經檢察官取得新證據，將就韓豫平、張淯森涉犯貪污治罪條例部分聲請再審。

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總統府發言人張惇涵今天表示，蔡總統考量韓豫平、張淯森所涉情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕，依赦免法第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑宣告均為無效。

法務部官員說，赦免法第7條規定：「經總統命令特赦、減刑或復權者，由主管部發給證明於受赦免人。」花蓮地檢署今天內將儘速把特赦證明發給韓豫平、張淯森，若2人不在花檢轄區，不排除囑託其他地檢署發送證明。（編輯：李錫璋）1110422