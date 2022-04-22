韓豫平獲特赦 國防部：彰顯政府重視國軍良意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

總統府22日表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，總統蔡英文依據憲法規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平（圖）。韓豫平獲特赦後，下午在立法院舉行記者會，展示特赦證明書。中央社記者王飛華攝 111年4月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。



（中央社記者游凱翔台北22日電）退役少將韓豫平今天獲總統蔡英文特赦，國防部表示，將依蔡總統指導，落實對合法權益的保障，並持續強化對眷屬的關懷，彰顯政府重視國軍、保障軍眷生活的良意。

韓豫平、士官張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統今天批示同意特赦韓豫平、張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

韓豫平下午在民進黨立委劉世芳陪同下，於立法院召開記者會，感謝蔡總統及軍方友人、媒體等各界協助。

國防部傍晚也發布新聞稿表示，蔡總統考量全案罪責不符、情輕法重的特殊性，以及國軍官兵與眷屬的貢獻特赦兩人，國防部將依總統指導，落實對合法權益的保障，並持續強化對眷屬的關懷，以彰顯政府重視國軍、保障軍眷生活的良意。（編輯：林興盟）1110422