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（中央社記者蕭博文台北22日電）花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控詐取加菜金支應民人餐費，不法利益新台幣2880元，判刑4年半定讞。總統蔡英文今天特赦韓豫平及同案被告士官張淯森，以下為全案大事記。

--民國104年7月，時任花防部指揮官中將劉得金宴請韓豫平、政戰主任郭守寓及郭守寓的家眷。韓豫平事後指示張淯森以不實名冊領取獎勵演習有功官兵的加菜金，支應民人餐費。

--108年5月30日，一審花蓮地方法院依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，判處韓豫平有期徒刑4年6月，褫奪公權4年；張淯森判刑1年，緩刑3年。

--109年7月31日，案經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理，仍判韓豫平4年6月徒刑，褫奪公權4年；張淯森判刑1年，緩刑3年。

--111年2月9日，最高法院駁回韓豫平、張淯森上訴，全案定讞。

--111年3月7日，韓豫平出席記者會，表示未將任何錢放入口袋，請求總統蔡英文等人協助，還他清白，尋求非常上訴及再審。

--111年3月9日，法務部長蔡清祥在立法院答詢時表示，外界意見將轉交最高檢察署審查是否符合非常上訴要件。

--111年4月6日，最高檢察署召集花蓮地檢署、花蓮高分檢檢察官研議是否有非常上訴空間。

--111年4月7日，韓豫平赴最高檢察署遞狀，請求檢察總長為他提起非常上訴，希望透過這個法律救濟途徑，能夠還他清白。

--111年4月13日，花蓮高分檢宣布，經檢察官取得新證據，將就韓豫平、張淯森涉犯貪污治罪條例部分聲請再審。

--111年4月22日，總統蔡英文批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。（編輯：李錫璋）1110422