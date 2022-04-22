韓豫平、張淯森以加菜金宴請軍眷遭判刑 蔡總統認過於嚴苛同意特赦

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前國軍少將韓豫平（前）被控詐取本應獎勵演習有功官兵的加菜金新台幣2880元，遭判刑4年6月。總統蔡英文22日批示同意特赦韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北22日電）總統府今天表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情，總統蔡英文依據憲法規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑的宣告均無效。

總統府上午發布新聞稿說明這項特赦令，總統府發言人張惇涵表示，總統感念國軍官士兵保家衛國的貢獻，以及國軍眷屬的奉獻，考量本案情節的特殊性決定特赦，盼國人同胞支持恪盡職守的國軍。

張惇涵說，韓豫平、張淯森於104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。

兩人分別遭處4年6月、1年的有期徒刑並宣告褫奪公權，案經最高法院於民國111年2月9日駁回上訴確定；韓豫平的退除給與另依法減半。檢察官後續以案件有疑，主動為被告的利益，另向法院聲請再審中。

張惇涵表示，韓豫平、張淯森所涉貪污等罪，依原確定判決所認定的事實，並非將公有財物挪為私用或將詐欺款項中飽私囊；餐會宴請3位民間人士皆為軍眷，以團體加菜金宴請，縱有行政作業的瑕疵，衡諸一般社會通念，無不合人情之處。

他進一步表示，以本件支用的金額甚微，量處刑度極重，致生罪責與處罰不相當，顯然過苛，難符國民正當法律感情。

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張惇涵表示，蔡總統考量韓豫平、張淯森情節具特殊性，情輕法重，允堪憫恕。為平衡過苛刑責對其人身自由及退休權益的處罰，依赦免法第3條後段規定，均予以特赦，使其罪刑的宣告均為無效，以濟司法之窮，並彰顯政府重視國軍保家衛國的貢獻，以及保障軍眷安定生活的良意。

去年5月20日總統府發布新聞稿說明，特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，為總統蔡英文任內首度特赦，此次為任內第二次特赦。（編輯：潘羿菁）1110422