韓豫平案 朝野立委奔走請命欣慰特赦

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（中央社記者郭建伸、范正祥、王揚宇台北22日電）總統蔡英文今特赦前花防部少將韓豫平、士官張淯森，曾為此案奔走協助的朝野立委表達欣慰，肯定蔡總統以智慧解決此案，還給當事人清白。

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平等人被控挪用演習加菜金新台幣2880元，支付民間人士餐費遭判刑4年半定讞；此案引發政壇高度關注，過去多位民進黨和國民黨立委都奔走協助。

民進黨立委劉世芳、管碧玲、蔡適應、林靜儀曾於3月7日偕同退輔會副主委李文忠，在立法院聲援韓豫平，要求國防部一週內提出意見報告書；國民黨立委吳斯懷、葉毓蘭、費鴻泰、林奕華、李德維也曾陪同韓豫平赴法務部陳情，請求提起非常上訴。

為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統今天批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

管碧玲在臉書表示，她3月7日曾透過群組建議蔡總統特赦韓豫平，並表達這是預算法的問題，只是行政瑕疵，不該是貪污的案子；她看到今天蔡總統頒布特赦令，內容定調為行政瑕疵問題，證明她的主張，這結果也糾正司法的錯誤，她感到非欣慰。

管碧玲指出，她贊成加菜金維持現行的運用條件，也認為不必為「小額貪污」修改貪污治罪條例，因此過程中不曾主張修法；蔡總統用智慧解決這件事，特殊糾正司法的錯誤，並維持加菜金制度、貪污治罪條例不變，這真的是最好的方法。

劉世芳接受中央社記者訪問時表示，蔡總統作為三軍統帥，有顧慮到很多在職軍人並沒有這樣的犯意，但如果因為這件事，韓豫平入監服刑的話，反而會衝擊很多人對三軍統帥的信任。

劉世芳也指出，從這件事情來看，展現蔡總統的高度，以及讓社會更安定、穩定，也兼顧到情理法，讓事情可以圓滿落幕。

國民黨立法院黨團今天舉行記者會回應特赦案。軍人出身的立委吳斯懷指出，此案延宕多年，韓豫平等當事人遭受長時間身心屈辱，這事件定讞之後，國民黨團全力聲援韓豫平等人，也有10餘位上將、40幾顆星聯名請願希望總統重視這件事，這對國軍士氣、尊嚴、榮譽有影響，慶幸總統聽到了。

但他也質疑，蔡總統在這個時機點宣布，是不是為國務機要費除罪化來鋪陳，藉此消費國軍。他希望蔡總統繼續支持國軍，不能只有嘴巴說，要繼續採取行動，並化解外界對國防部採購案等等的疑慮。

另外，國民黨立委葉毓蘭說，歡迎蔡總統直接發布特赦，省得繼續浪費司法資源，但社會上不公不義的事件仍多。

國民黨立委楊瓊瓔也說，肯定並支持蔡總統批示特赦韓豫平、張淯森，還給當事人清白，社會不平之聲終於得到總統的注意。（編輯：黃國倫）1110422