三鞠躬感謝特赦 韓豫平：國家有需要隨時奉獻生命

（中央社記者游凱翔台北22日電）退役少將韓豫平獲總統蔡英文特赦，他今天召開記者會感謝蔡總統，強調榮譽是軍人第二生命，從軍40年以來從未改變；未來在國家有需要他時，將義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家。

韓豫平、張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部的參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請下屬餐會的3名軍眷，費用共計新台幣2880元，觸犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法及刑法等罪刑。為落實罪刑相當的憲法原則，並顧念國軍將士服務軍旅貢獻，蔡總統今天批示同意特赦韓豫平、張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。

韓豫平等人下午於立法院舉行記者會，韓豫平三鞠躬表達對蔡總統以及各界協助的感謝。他在聲明中表示，很高興接獲總統特赦令，內心非常激動，他要在此真心誠意的謝謝三軍統帥蔡總統，榮譽是軍人第二生命，這也是他從軍40年以來的核心價值，自始至終都從未改變。

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韓豫平指出，感謝各界在他遭遇人生最大困境之際，為他挺身而出，給予溫暖鼓勵與支持，但他相信這不是唯一案例，社會上還有很多受委屈的人，無論是不是軍人都希望能獲公平司法對待，他始終保持哀矜勿喜的心情，面對這樣的結果。

韓豫平強調，他是一個備役軍人，在還給他清白之身後，當國家面對戰爭威脅之際，在國家有需要他時，將義無反顧接受徵召前往戰場，隨時奉獻生命給國家，也請國人繼續支持國軍及軍眷，就像疼愛自己的子女、兄弟姊妹情感一樣，讓保國衛民的軍人無後顧之憂的護衛著國土。（編輯：黃國倫）1110422