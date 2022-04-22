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蔡總統上任後第2次特赦 韓豫平張淯森免入監

2022/4/22 13:05（4/22 13:26 更新）
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總統蔡英文22日特赦因貪污案被判刑定讞的前少將韓豫平（圖）、士官張淯森。（中央社檔案照片）
總統蔡英文22日特赦因貪污案被判刑定讞的前少將韓豫平（圖）、士官張淯森。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北22日電）總統蔡英文今天特赦因貪污案被判刑定讞的前少將韓豫平、士官張淯森。法界人士指出，特赦是總統職權，被宣告特赦者可免除其刑之執行，這是蔡總統上任後第二次行使特赦權。

韓豫平、張淯森於民國104年分別任職陸軍花東防衛指揮部參謀長、行政士，因違反國防部加菜金作業規定，以團體加菜金支付指揮官宴請3名軍眷，共計新台幣2880元。最高法院今年2月間依貪污治罪條例等罪，判處韓豫平4年6月徒刑、張淯森1年有期徒刑，緩刑3年，2人均褫奪公權確定。

總統府今天發布新聞稿表示，為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅之貢獻，以符應國民正當法律感情，蔡總統於今天依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑之宣告均無效。

憲法第40條明定「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權」，赦免法也規定「總統得命令行政院轉令主管部為大赦、特赦、減刑、復權之研議」。

法界人士表示，「特赦」與「大赦」不同，依赦免法規定，「大赦」是已受罪刑之宣告者，其宣告為無效。未受罪刑之宣告者，其追訴權消滅。也就是說，若總統行使「大赦」，不追訴、也不執行特定罪行的刑罰。

法界人士指出，「大赦」的效力雖然大於「特赦」，不過，中華民國自行憲以來，並未有總統行使大赦職權。

至於「特赦」，受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。也就是總統對特定判決確定的刑事犯，免除執行刑罰，特赦的方式，是由總統命令行政院，轉令法務部審議實施。

根據統計，包括這次特赦，共有8次總統行使特赦權。前總統蔣中正任內共3件，分別為民國26年特赦涉及西安事變的張學良、53年間特赦因過失致死犯罪但曾從事敵後工作獲有戰功的蔡興。54年間特赦政治犯彭明敏。

前總統李登輝於79年5月20日特赦涉及美麗等事件包括黃信介、呂秀蓮、陳菊、許信良等27名政治犯。

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前總統陳水扁任內共有2次行使特赦權，包括89年12月10日國際人權日特赦涉及銀樓強盜殺人案的蘇炳坤、工運分子曾茂興及19名因宗教因素拒服兵役被判刑者共21人。96年間，陳水扁特赦白米炸彈犯楊儒門。

蔡總統於去年5月20日第2任任期屆滿1週年之際，為表達對原住民族傳統的尊重，促進族群主流化發展，特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿，免除其刑之執行。（編輯：李錫璋）1110422

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