來台設立瑞典之家提案 外交部：已排入國會議程

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（中央社記者黃雅詩台北26日電） 瑞典國會訪團日前來台時透露，擬比照瑞典駐美大使館所在的代表性建築，推案在台設立「瑞典之家」。外交部今天表示，瑞典議員返國後立即提案，目前該案已排入瑞典國會全院議程，近期將表決。

「瑞典國會議員與歐洲議會議員訪團」14日訪台時在記者會透露，瑞典外交委員會將在兩周內提案，把瑞典駐台北代表處更名為「瑞典之家」，擴大瑞典在台灣的外交工作，讓瑞典在台灣駐館「不只是一個經貿辦事處」。

外交部今天舉行例行記者會，歐洲司長陳立國表示，瑞典訪團來台時對台灣的友誼留下深刻印象，認為台瑞關係不只經貿，瑞典議員返國後即刻在國會提出設立瑞典之家的決議案，以深化台瑞關係，該案目前已排入瑞典國會全院議程，近期將表決。

陳立國並指出，台灣已收到立陶宛有意在台灣設立代表處的申請，目前一切進展順利，正在等待立陶宛擇定在台辦公地點，以及完成派駐人事甄選，期望能盡快跟大家分享好消息。

瑞典駐美大使館位在美國華盛頓特區一棟名為「瑞典之家」（House of Sweden）的建築，瑞典大使館、冰島共和國、列支敦士登公國駐美外交使團、以及瑞典商業代表處都入駐其中，是瑞典在全球最具象徵性的外交建築之一。

瑞典國會副議長呂謝婷（Kerstin Lundgren）在訪台記者會時曾表示，她是此案發起者之一，該案已獲得外委會跨黨派多數議員通過；雖然最後決定權在瑞典政府，但瑞典國會盼藉此表達對台灣的支持，「瑞典作為主權國家，有權詮釋何謂一中原則，就我們的觀點，更名瑞典之家沒有違反一中原則」。

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瑞典議員艾勒斯（Lars Adaktusson）在訪台記者會表示，在台設立瑞典之家將讓瑞典駐台單位不再只是一個經貿辦事處，「台瑞雙邊關係是台灣與瑞典之間的議題，其他國家不容置喙」。

瑞典議員魏馬可（Markus Wiechel）在訪台記者會說，他以代表民主黨與該案提案者之一的身分認為，透過設立瑞典之家，是要凸顯把台灣視為主權獨立國家，而非中國的一個省分。（編輯：郭無患）1110426