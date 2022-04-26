國民黨智庫民調：近62%民眾支持與病毒共存

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨智庫今天針對防疫措施滿意度，公布最新民調，有61.6%民眾支持與病毒共存，但有68.2%擔心與病毒共存染疫；至於在六都防疫表現部分，台中市與新北市滿意度都超過58%，僅有桃園市是不滿意度超過滿意度。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天下午以線上直播方式發布「政府防疫措施滿意度」民調結果，民調顯示，對於中央政府的防疫表現，42.1%民眾認為起步太慢，配套不足；37.5%認為超前部署，讓台灣防疫成功；

針對政府是否有提前準備好，讓民眾能買到需要的快篩試劑，民調則顯示，有63%受訪民眾表示沒有，21%表示有；至於疫情升溫，政府推動輕症病人在家治療方案，是否有提前準備足夠病人使用的日常治療藥物，讓民眾容易買到，民調顯示，有44.5%受訪民眾表示沒有，36.2%表示有。

對於支不支持政府「與病毒共存」的防疫方式，民調顯示，有61.6%受訪民眾表示支持，28.7%表示不支持；同時，根據民調，有68.2%受訪民眾表示擔心自己跟家人因為政府「與病毒共存」防疫方式而感染，但也有30.2%表示不擔心。

此外，此次民調也針對六都防疫表現進行調查，民調指出，桃園市的不滿意度最高為61.4%，居六都之冠，也是唯一不滿意度高於滿意度的城市，台中市有58.7%的滿意度，新北市也有58.3%滿意度，位居前兩名，高雄、台北位居三、四名，台南第五，桃園最後。

智庫執行長柯志恩表示，目前台灣的快篩試劑還是價高量不足，政府若沒有做好配套措施，如何施行「3+4」的居家隔離措施；呼籲政府要有完善的配套，包括準備足夠的日常藥物，以美國為例，只要認為有確診，就給予5天療程的藥物，因為美國認為，確診能馬上給予藥物治療，是降低死亡率最好的方法。

本次調查訪問期間為2022年4月24日至26日3天；調查回收有效樣本數為1075份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.99個百分點。（編輯：林興盟）1110426