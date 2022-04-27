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綠營桃園議員楊梅、龍潭初選民調 鄭淑方等勝出

2022/4/27 13:06
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（中央社記者葉臻桃園27日電）民進黨今天公布桃園市議員第九選區楊梅區、第十選區龍潭區初選民調結果，楊梅區由現任議員鄭淑方、新人蕭立妍勝出；龍潭區由前議員張肇良勝出。

民進黨近日展開桃園市議員初選民調，今天公布桃園市議員第九選區楊梅區民調結果，楊梅區可提名2席，有3人登記，初選民調結果由現任議員鄭淑方以32.08%、新人蕭立妍5.58%勝出，前桃園市政府體育局專員黎正評5.33%落敗。

桃園市議員第十選區龍潭區初選民調部分，本區僅能提名1席，民調結果由前桃園市議員張肇良以37%勝出，新人元智大學碩士張展聞21.03%落敗。

民進黨桃園市黨部指出，桃園市扣除平地、山地原住民選區，民進黨在桃園12選區中的中壢、楊梅、大園及龍潭區因登記人數超過提名人數，須辦理初選民調；今晚將進行中壢區的民調作業。

至於桃園區、龜山區、八德區、蘆竹區、大溪復興區、平鎮區、新屋區、觀音區等8個選區，因為登記參選人數與提名人數相同，因此不用進行民調。（編輯：李錫璋）1110427

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