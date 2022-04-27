業者自主減排未達標 環保署：要求補繳優惠費率

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（中央社記者郭建伸台北27日電）朝野立委關注碳排自主減量後的優惠費率。環保署環管處長蔡玲儀今天在立法院衛環委員會備詢表示，政府會追蹤自主減量是否達標，排放源若沒達到，將要求補繳，優惠費率如何訂定會再與各界溝通。

行政院會日前通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並將名稱修正為「氣候變遷因應法」，除將2050年淨零排放入法，也將分階段，由大至小徵收碳費，最快2024年起實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理行政院環境保護署主管預算解凍案，不少立委關注未來徵收碳費標準。

台灣民眾黨立委蔡壁如質詢表示，修正草案中明定增量抵換可繳代金，並制定優惠費率、扣除排放量等條文，等同還沒碳定價就打折，恐讓美意淪為企業交錢了事。

民進黨立委洪申翰質詢則提到，修正草案明定排放源可提出自主減量計畫，向主管機關申請核定優惠費率，詢問優惠費率如何規劃。

環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，母法規定分階段徵收碳費，徵收對象是由大到小，大排放源提出自主減量計畫須符合國家階段管制目標的規劃路徑，環保署同意後，大排放源適用費率就會比預定值更優惠，至於優惠費率如何訂定會再與各界溝通。

洪申翰指出，制定差別費率用意是為了刺激更深度的減碳，但排放源若沒達到自主減量該怎麼辦，且如何制定費率基線也是問題。

蔡玲儀表示，政府會追蹤自主減量是否達標，排放源若沒達到，制度設計上會要求補繳。

至於如何確認自主減量達標，蔡玲儀說，環保署已掌握大排放源過去幾年的排放數據，會依據未來國家階段管制目標、核配給製造業減量目標，決定排放源的自主減量是否符合目標。（編輯：翟思嘉）1110427