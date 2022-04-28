台灣推動原住民諮商同意機制 向國際分享經驗
（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）聯合國原住民議題常設論壇集會之際，駐紐約辦事處與原住民族委員會等單位合辦線上研討會，台灣從亞泥採礦爭議出發，向國際分享推動原住民族諮商同意機制的經驗。
第21屆聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII21）本週開議，主題為「原住民族、商業、自治及盡責查證的人權原則，包含自由、事前與知情同意」。今天舉辦的研討會呼應此主題，邀請多次參與聯合國原住民議題常設論壇的專家，探討原住民面臨的挑戰。
駐紐約辦事處長李光章致詞表示，世界設法加快COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦時，應謹記原住民族及其事業有著不可或缺的角色，「唯有和原住民族互動、尊重他們的權利與同意權，我們才能打造一個讓人人受益的包容經濟」。
台灣3月加入原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA），與紐西蘭、加拿大及澳洲共同成為創始成員。IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制。
李光章說，IPETCA不只重申聯合國原住民族權利宣言涵蓋的各項原住民族權利，也強調自由、事前與知情同意的重要性。
原民會副主任委員鍾興華（Calivat‧Gadu）發表「落實原住民族諮商同意機制」專題演講時說，這項機制保護核心是族人的土地自然資源權利，花蓮新城鄉太魯閣族人與亞洲水泥公司衝突是指標案例。
亞泥自1970年代在太魯閣族傳統領域設廠開採水泥，經濟部2017年第3度展延礦權20年，族人上街抗爭並向法院提告。台北高等行政法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，最高行政法院去年9月駁回亞泥上訴，全案確定。
總統蔡英文2018年指示由部落代表、政府、亞泥三方組成真相調查專案小組。近4年調查發現，地方政府辦理原住民保留地出租存在瑕疵，忽略太魯閣族傳統土地利用習慣，但尚無證據顯示亞泥承租原住民保留地過程有不法情事。
鍾興華說：「我們期許在這片土地上，任何人皆能事前充分尊重原住民族權益，才能夠達到共存共榮的族群關係。」
研討會由曾任加拿大司法部長辦公室幕僚長及原住民議題特別顧問、入選2021年加國百大最具影響力女性的尼可拉斯－瑪肯西（Lea Nicholas-MacKenzie）主持。
美國科羅拉多大學波爾德分校「全球第一民族」（First Peoples Worldwide）計畫主任史丹頓（Christina Stanton）、波特蘭州立大學部落治理中心主任卡利卡（Direlle Calica）、邁阿密大學法學院副教授魯達－塞茲（Pablo Rueda-Saiz）、華盛頓州立大學商學院助理教授葛萊德史東（Joe Gladstone）與談，就如何提升原住民權利及促進原住民經濟發展等面向交換意見。（編輯：周永捷）1110428
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