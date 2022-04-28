台灣推動原住民諮商同意機制 向國際分享經驗

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駐紐約辦事處27日舉辦原住民議題線上研討會，處長李光章（右）與曾任加拿大司法部長辦公室幕僚長及原住民議題特別顧問的主持人尼可拉斯－瑪肯西合影。（駐紐約辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年4月28日

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）聯合國原住民議題常設論壇集會之際，駐紐約辦事處與原住民族委員會等單位合辦線上研討會，台灣從亞泥採礦爭議出發，向國際分享推動原住民族諮商同意機制的經驗。

第21屆聯合國原住民議題常設論壇（UNPFII21）本週開議，主題為「原住民族、商業、自治及盡責查證的人權原則，包含自由、事前與知情同意」。今天舉辦的研討會呼應此主題，邀請多次參與聯合國原住民議題常設論壇的專家，探討原住民面臨的挑戰。

駐紐約辦事處長李光章致詞表示，世界設法加快COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦時，應謹記原住民族及其事業有著不可或缺的角色，「唯有和原住民族互動、尊重他們的權利與同意權，我們才能打造一個讓人人受益的包容經濟」。

台灣3月加入原住民族經濟貿易合作協議（IPETCA），與紐西蘭、加拿大及澳洲共同成為創始成員。IPETCA為國際間首見，以推動原住民族經濟、貿易與投資議題為主的政府間多邊合作機制。

李光章說，IPETCA不只重申聯合國原住民族權利宣言涵蓋的各項原住民族權利，也強調自由、事前與知情同意的重要性。

原民會副主任委員鍾興華（Calivat‧Gadu）發表「落實原住民族諮商同意機制」專題演講時說，這項機制保護核心是族人的土地自然資源權利，花蓮新城鄉太魯閣族人與亞洲水泥公司衝突是指標案例。

亞泥自1970年代在太魯閣族傳統領域設廠開採水泥，經濟部2017年第3度展延礦權20年，族人上街抗爭並向法院提告。台北高等行政法院認定未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，撤銷礦權展延處分，最高行政法院去年9月駁回亞泥上訴，全案確定。

總統蔡英文2018年指示由部落代表、政府、亞泥三方組成真相調查專案小組。近4年調查發現，地方政府辦理原住民保留地出租存在瑕疵，忽略太魯閣族傳統土地利用習慣，但尚無證據顯示亞泥承租原住民保留地過程有不法情事。

鍾興華說：「我們期許在這片土地上，任何人皆能事前充分尊重原住民族權益，才能夠達到共存共榮的族群關係。」

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研討會由曾任加拿大司法部長辦公室幕僚長及原住民議題特別顧問、入選2021年加國百大最具影響力女性的尼可拉斯－瑪肯西（Lea Nicholas-MacKenzie）主持。

美國科羅拉多大學波爾德分校「全球第一民族」（First Peoples Worldwide）計畫主任史丹頓（Christina Stanton）、波特蘭州立大學部落治理中心主任卡利卡（Direlle Calica）、邁阿密大學法學院副教授魯達－塞茲（Pablo Rueda-Saiz）、華盛頓州立大學商學院助理教授葛萊德史東（Joe Gladstone）與談，就如何提升原住民權利及促進原住民經濟發展等面向交換意見。（編輯：周永捷）1110428