游錫堃為立法院選新址到訪 新北提5處納評估

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）立法院長游錫堃今天率隊訪問新北市府，聽取立法院遷址建議；市府除原有台北看守所現址，另提4處地點供選擇。游錫堃說，將持開放態度彙整所有選址評估後，提報政策性討論。

立法院長游錫堃下午與各黨派多名立委拜訪新北市政府，聽取立法院遷建地點意見，並在市政會議室舉行閉門會議。

他在會中致詞與會後接受聯訪表示，立法院遷建、改建案，包括新北這次提報的5處地點，國會的新址已有23處地點納入選項；是否符合國會需求，目前持開放態度，會先分析相關利弊，再由諮詢小組選擇若干地點後，由「國會遷（改）建暨監督委員會」進一步政策性討論。

游錫堃說，立法院現址是原為中學校舍，目前使用空間受限制、有些是違章建築、管線老舊及部分列為古蹟無法修繕，需要解決外賓參訪時的維安與規格。

他說，未來華人世界逐漸民主化，立法院勢必會成為考察對象，期許新選址的立法院能符合民主最高殿堂訴求，也是人民遊行集會地點、國內外遊客參觀景點，與公民教育場域。

市長侯友宜在主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會後，短暫參與會議，會後並與游錫堃一同接受聯訪表示，尊重立法院的溝通討論與決定，如果將來選址決定在新北，不但舉雙手贊成，更會全力以赴把事情做好。

新北市府秘書長林祐賢在致詞時表示，經過盤點，除台北看守所現址的7.8公頃土地，市府另外尋找淡水區淡海新市鎮、新店區碧潭營區、樹林區防洪三期整體開發區、及三峽區麥仔園都市計畫等土地，可供評估規劃作為立法院後續的遷建基地。

依據城鄉發展局所提簡報資料，台北看守所現址位於新北市土城區，屬土城都市計畫範圍內機關用地，面積7.8公頃，鄰近國道3號，交通方便。法務部預計以14至16年時間，將看守所搬遷至司法園區。

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至於淡海新市鎮，屬於內政部營建署原規劃的垃圾焚化爐用地，面積有10.75公頃，已經不作為焚化爐場所，土地位址距離淡海輕軌台北海洋大學站及淡海新市鎮站約1.2公里。

新店碧潭營區則屬於國防部軍備局土地，面積有5.9公頃，現況仍為營區使用。樹林區防洪三期整體開發計畫範圍橫跨三多地區與山佳地區，將來需要以區段徵收方式開發。三峽麥仔園都市計畫區位於三峽河、桃園農業改良場台北分場、三峽區區界、台北大學社區特定區等，周邊有捷運三鶯線的車站，屬非都市土地一般農業區農牧用地。（編輯：方沛清）1110428

立法院長游錫堃（右）28日率團訪問新北市政府，聽取立院遷址相關建議，市府秘書長林祐賢（左）並致贈紀念禮品。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月28日