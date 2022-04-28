徵召後訪何欣純 蔡其昌：關係密切插針的縫都不會有

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民進黨確定徵召立法院副院長蔡其昌（右3）參選台中市長，蔡其昌28日下午前往同黨立委何欣純（左3）位於台中市大里區的服務處拜會，眾人會中一同呼喊「團結台中、其昌會贏」、「蔡其昌凍蒜」等口號。中央社記者蘇木春攝 111年4月28日

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（中央社記者蘇木春台中28日電）民進黨昨天宣布徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，蔡其昌今天拜會曾宣布參選市長的同黨立委何欣純。媒體問2人合作是否尷尬，蔡其昌表示，雙方關係密切，連插針的縫都不會有，所以不必「見縫插針」。

蔡其昌今天下午與立委黃國書、莊競程、林靜儀等人，前往何欣純位於台中市大里區的服務處拜會，立委張廖萬堅則因助理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，改以視訊參與，會中並一同呼喊「團結台中、其昌會贏」、「蔡其昌凍蒜」等口號。

蔡其昌會中表示，先前何欣純開記者會宣布參選，雙方一直都有聯繫，互相加油打氣，他當時對何欣純的表態就是祝福鼓勵，對黨內有很多人願意承擔非常樂見。昨天黨中央宣布徵召，他是承擔、責任與榮譽，承擔最重要就是要團結大家、互相支援。

何欣純表示，大家團結一致，準備迎接台中接下來的選戰、贏回台中；蔡其昌是黨內非常優秀的人才，「也是我心中的前輩」，無論是過去、現在還是未來，「我們都會並肩作戰，讓民進黨在台中深耕」。

林靜儀會中還準備寫滿政策建言的圖卡交給蔡其昌，她表示，「贏回台中」不是把台中贏回民進黨的手上，是把台中的公平跟光明贏回來，台中可以更好、有機會可以更好，所以接下來的市長選戰，會全力支持蔡其昌。

莊競程也表示，今天聚集在一起，就是為了給台中市民一個「山盟海誓」，提出民進黨最好的台中市長人選，相信蔡其昌未來有機會成為台中市長，不是只會做人、也會做事，希望年底一起迎回光明的台中。

黃國書指出，蔡其昌其實準備台中市長選舉已經多年，也在立法院爭取許多台中的建設，他認為蔡其昌是已經準備好要帶領台中走向更好未來。

媒體提問，蔡其昌與何欣純現在合作上會不會覺得尷尬。何欣純說，大家都是好朋友也是好同事，當時開記者會不是競爭，只是一個表態，要讓中央知道何欣純也有意願；這是徵召的程序，她尊重主席的決定，人選底定就是全力支持、全力以赴。

蔡其昌也表示，他與何欣純的關係密切，「兩人之間連插針的縫都不會有，所以不必見縫插針」。

至於媒體提問目前民調落後，未來要採取的競選策略，蔡其昌說，先前做的民調落後，是因為人選尚未確定、黨都還沒整隊，現在剛完成徵召可以讓支持者確定，待疫情紓緩就能夠進行選務工作，可以清楚向市民報告他的城市願景，有信心可以將民調拉近。（編輯：陳仁華）1110428