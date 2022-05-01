五一勞動節 賴清德感謝勞工打拚讓國家不斷向前

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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統賴清德透過臉書指出，今天是勞動節，感謝勞工朋友為台灣打拚貢獻，讓國家不斷向前邁進，每一位勞工朋友，都是成就台灣經濟發展的重要力量。

賴副總統今天透過臉書表示，為了更完善照顧第一線勞工朋友們，去年總統蔡英文簽署的「勞工職業災害保險及保護法」，今天正式上路，要擴大保障勞動權益，提升勞動條件。

職災保險法上路影響有三大面向，他說，首先是法律內容擴大納保範圍，4人以下企業、登記有案單位勞工、家事移工皆強制納保，受益勞工達30萬人。第二，提升給付保障，調整投保薪資的上下限，並調升傷病、失能、死亡保險給付水準，保障職業災害勞工、家屬給付權益。第三，多元加保管道，非強制納保對象，可利用網站或全國6000個便利超商簡便加保，讓工作者皆有管道獲得職業災害保險保障。

此外，副總統說，政府也連續6年調升基本工資、增加勞工的產檢假天數、提高育嬰留職停薪津貼補助，從各方面提升工作條件與勞動權益，政府會持續努力讓勞工朋友們，獲得更多的福利照顧、更周延的權益保障。

賴副總統說，謝謝每一位勞工朋友的貢獻，「因為有你們為這塊土地打拚努力，台灣因此更加美麗！」（編輯：楊凱翔）1110501