國防部：對美軍購661萬美元結餘款 3月已退還台灣

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（中央社記者游凱翔台北1日電）國防部表示，截至去年底，共9案台灣對美軍購案件結案，結案餘款金額約661萬美元（約新台幣1億9500萬元），餘款均已在今年3月退匯台灣，依規定報繳國庫；針對阿帕契直升機的天鷹專案，待美完成結案程序後將報繳國庫。

國防部國防採購室近期送交「對美軍購案已結餘款退匯情形」書面報告至立法院。根據報告內容指出，有鑑於陸軍「天鷹專案」（AH-64E阿帕契攻擊直升機）全案於2020年由國防部宣布結案，但專案有約新台幣10億元結餘款項，美方以尚有備份零附件、送美回修等工項還在執行為由，至今未返還款項。

國防部指出，截至去年底，台灣對美軍購已完成結案的案件，經統計有「炸彈彈體等2項採購」等9案，結案餘款金額約661萬美元，經向美方積極查催後，餘款均已於今年3月退匯台灣，並依規定辦理報繳國庫作業。

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國防部也提到，有關「天鷹專案」軍購案因仍有工項尚未完成交運、美方尚未完成結案程序，陸軍司令部已持續管制及協調美方加速交運，並實施帳務清整，待美方完成結案程序後，將立即依規定將餘款辦理報繳國庫。

國防部也強調，對重大軍購武獲專案，國防部均已編組成立專案管理團隊，定期召開會議，嚴格管控專案執行進度及風險；軍購案結案後，將持續管制美方儘速辦理餘款退匯，並依程序完成報繳國庫，以維護預算管理與財政紀律。（編輯：蘇志宗）1110501