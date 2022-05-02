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返國居隔維持10+7 僑委會：衛福部暫未縮短

2022/5/2 11:18
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（中央社記者黃雅詩台北2日電）國內居家隔離時間縮減為「3+4」日，海外返台居隔「10+7」是否可能縮短引發關切。僑委會委員長童振源今天在立院答詢時表示，曾向衛福部長陳時中私下反映，答覆是目前仍將維持現階段做法。

童振源今天應邀至立院外交及國防委員會業務報告，民進黨立委王定宇指出，不少海外僑胞、台商看到國內縮短居家隔離時間，可能誤以為返國的居隔時間也已縮短，希望僑委會妥善說明目前與衛福部溝通情形。

童振源表示，僑委會確實接到很多僑胞反映，希望縮短返國居隔時間，僑委會4月28日剛剛發函衛福部，表達希望讓居住海外的台灣民眾入境隔離期間能有機會縮短。

童振源表示，他在行政院院會的座位跟陳時中很近，近日有機會曾跟陳時中私下反映，陳時中答覆目前要按照現階段做法，未來適當時機再做調整，放寬的時間和條件等情形目前都還沒決定。

童振源表示，他日前出訪，在海外看到美國等地都已大致恢復正常生活，僑委會信箱確實也接到很多台僑相關意見，希望能縮短返國居隔時間。

陳時中4月25日在指揮中心記者會答覆媒體詢問時曾表示，僅縮短國內居隔時間，不一併縮短國外返國居隔時間，主要是擔心國外會有新的變異株，以及同時兩面放寬會加重防疫負擔。（編輯：翟思嘉）1110502

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