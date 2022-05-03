世界麵包大賽奪冠 總統：建立機制擦亮台灣招牌

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總統蔡英文（中）3日上午在總統府接見「2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊暨中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會幹部」，肯定得獎者經過多年的練習與精進，讓世界看見台灣第一名的麵包，同時也感謝各縣市糕餅公會的夥伴，長期培養優秀的烘焙人才，讓台灣的麵包糕點持續在國際舞台上發光發熱。中央社記者鄭傑文攝 111年5月3日

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（中央社記者溫貴香台北3日電）有「烘焙界奧林匹克」之稱的路易樂斯福世界盃麵包大賽，台灣隊首度拿下團體冠軍。總統蔡英文今天接見表揚，允諾後續將建立機制共同協助更多的選手出國比賽，擦亮台灣麵包的招牌。

總統蔡英文上午在總統府秘書長李大維陪同下接見2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊暨中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會幹部。總統致詞表示，台灣隊能夠拿下團體隊冠軍除了代表隊卓越的技術、在教練吳武憲帶領之下，團隊展現絕佳的信任默契，以及合作的精神，更是奪冠的關鍵。

總統說，這次大賽師傅武子靖、李忠威以及徐紹桓分別拿下歐式麵包、甜麵包以及藝術麵包的第一名，能夠在麵包界的奧林匹克奪下最高的肯定，真的是不簡單。

她表示，團隊的冠軍得獎作品「美女與野獸」也令人驚艷，這是徐紹桓以女兒最愛的電影為靈感，創造出以愛為主題的藝術麵包，其中以麵團做出玫瑰花與半透明玻璃罩的新技法更是令人讚嘆。

李忠威在宜蘭土生土長，總統說，在甜麵包比賽中將宜蘭的金棗、台南的愛文芒果、苗栗大湖的草莓作成果乾，融入西方元素，把對台灣土地的愛加入烘焙，獲得評審高度的評價，也讓人相當地感動。

總統表示，武子靖曾代表台灣參與多項世界競賽，2011年獲得法國世界麵包大賽冠軍，這次扛下隊長的重責，也成功拿下烘焙界最高的榮譽，是台灣烘焙界的重要大將。

總統說，謝謝大家經過多年的練習、辛苦地精進、讓世界看到台灣第一名的麵包，也謝謝各縣市糕餅公會的夥伴，長期培養優秀的烘焙人才，讓台灣的麵包、糕點持續在國際舞台上發光發熱。

蔡總統說，已經請經濟部與公會針對出國比賽與人才的培育，互相交換意見，因此，這次出國比賽，經濟部與公會共同給選手支持，後續也會與公會一起建立機制，共同協助更多的選手出國比賽，也將對烘焙產業提供更多的幫助。

糕餅公會理事長周子良致詞表示，未來不論國家或產業需要，都願意站出來，特別是農產品如金棗、草莓、芒果，將配合農委會推廣，將台灣這項軟實力推廣到國際舞台。

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吳武憲透露，比賽到最後兩個小時，其他國家選手作品一一呈現，台灣藝術麵包展示台上只有底座，當下加油團都很擔心、裁判也頻頻關注，其實所有狀況都在掌控中，「2022年將帶領台灣讓世界看到我們，對烘焙的堅持與驚喜」，而這個驚喜就是致勝的最大關鍵之一。

他表示，作戰計畫就是要讓三位選手在最後關鍵時刻同心協力，一氣呵成，不但沒有逾時，還提前15分鐘完成作品，完成瞬間，裁判都圍觀台灣隊，驚嘆台灣隊所創造出來的神奇。（編輯：翟思嘉）1110503

總統蔡英文3日上午在總統府接見2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊，教練吳武憲（前左）代表致詞。中央社記者鄭傑文攝 111年5月3日

總統蔡英文3日上午在總統府接見中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會幹部，理事長周子良（左）致詞表示，未來不論國家或產業需要，都願意站出來，特別是農產品如金棗、草莓、芒果，將配合農委會推廣，將台灣這項軟實力推廣到國際舞台。中央社記者鄭傑文攝 111年5月3日

總統蔡英文（右）3日在總統府接見2022路易樂斯福世界盃麵包團體賽冠軍隊，蔡總統致詞表示，台灣隊能夠拿下團體隊冠軍除了代表隊卓越的技術、在教練吳武憲（前左）帶領之下，團隊展現絕佳的信任默契，以及合作的精神，更是奪冠的關鍵。中央社記者鄭傑文攝 111年5月3日