立委蔡適應確診 2日曾赴立法院質詢

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委蔡適應今天表示，他今天上午在家快篩時呈現陽性反應後，隨即前往採檢PCR，而檢驗結果為確診。

蔡適應國會辦公室今天發布新聞稿，作上述表示。

蔡適應說，由於立委工作時常接觸不特定民眾，所以他有定期篩檢習慣，今天上午在家快篩時呈現陽性反應後，隨即前往採檢PCR。得知確診後，他立即遵照中央流行疫情指揮中心在4月25日起關於重點疫調規定，通知過去2天內的密切接觸者。

蔡適應指出，他5月2日曾赴立法院質詢，國會辦公室在立院協助下進行清消，曾接觸的人員經快篩後目前均為陰性，並自即日起展開「3+4」天的居家隔離。

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蔡適應表示，待收到簡訊通知，將會進行「確診個案自主回報疫調系統」填寫，目前身體狀況暫無大礙，在家一人一室隔離靜養中，謝謝各界關心，服務處部份，因近日無密切接觸仍維持正常運作，民眾如有服務需求歡迎透過電話、網路聯繫。

此外，民進黨立委劉建國台北國會辦公室助理5月2日PCR篩檢陽性，已經進行居家照護中。劉建國透過臉書指出，上週四後至今，他未與該助理直接接觸，快篩結果是陰性，依照指揮中心防疫措施，近期維持自主健康管理，並減少外出。其他辦公室員工快篩也均為陰性，依照規定暫時居家辦公。（編輯：楊凱翔）1110503