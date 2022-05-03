更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 政治
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包60/265

林靜儀確診稱口罩有戴好 2日開會接觸多名立委及助理

2022/5/3 17:03（5/3 17:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委林靜儀（前）3日確診。（中央社檔案照片）
民進黨立委林靜儀（前）3日確診。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委林靜儀今天在臉書發文指出，下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立法院有些疫情，到醫院檢查後報告出來是陽性。

除林靜儀外，立法委員蔡適應也確診，立委劉建國則因台北國會辦公室助理篩檢陽性，自主健康管理。

林靜儀也說，她平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的配戴，也持續有消毒雙手的習慣；上午與台中市議員林德宇雖然有行程，但是在室外，且她確定全程都沒有拿下口罩，希望沒有造成議員團隊的困擾。

林靜儀指出，昨天開會時間較長，接觸的助理和立委們較多，她確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，請大家不要擔心，非常抱歉造成大家的不便。此外，已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們。（編輯：翟思嘉）1110503

延伸閱讀
口服藥2萬份5日配至核心藥局 供確診者居家照護使用5/9起入境檢疫縮短為7+7 維持一人一戶、第7天須快篩立委蔡適應確診 2日曾赴立法院質詢僅剩1副市長未隔離 中市府視訊開會推動市政台中確診破千 推「快篩陽得來速」看診領藥更快
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀