林靜儀確診稱口罩有戴好 2日開會接觸多名立委及助理

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（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委林靜儀今天在臉書發文指出，下午突然出現輕微發燒，原本平常過敏體質就有的咳嗽帶了一些痰，覺得不對勁，加上最近立法院有些疫情，到醫院檢查後報告出來是陽性。

除林靜儀外，立法委員蔡適應也確診，立委劉建國則因台北國會辦公室助理篩檢陽性，自主健康管理。

林靜儀也說，她平常除非飲水或吃東西，口罩都非常確實的配戴，也持續有消毒雙手的習慣；上午與台中市議員林德宇雖然有行程，但是在室外，且她確定全程都沒有拿下口罩，希望沒有造成議員團隊的困擾。

林靜儀指出，昨天開會時間較長，接觸的助理和立委們較多，她確定除了喝水和吃便當之外都有戴口罩，請大家不要擔心，非常抱歉造成大家的不便。此外，已請辦公室聯絡取消本週及下週行程，也會一一通知這2天有接觸的朋友們。（編輯：翟思嘉）1110503