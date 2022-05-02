僅剩1副市長未隔離 中市府視訊開會推動市政

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市府會餐敘傳播鏈累計15人確診，因2名副市長、6名局長染疫，而市長盧秀燕自主防疫中，市政推動是否受阻，副市長陳子敬表示，市府以視訊會議掌握公務，不受影響。

台中市府會餐敘傳播鏈，造成教育文化、交通地政2委員會多達15人染疫，包含副市長黃國榮、令狐榮達及文化局長陳佳君、教育局長楊振昇、新聞局長鄭照新、運動局長李昱叡、地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪，以及民進黨市議員王立任、江肇國、國民黨市議員李中，2市府人員、2議會人員確診。

市長盧秀燕因接待外賓時，曾與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，日前進入3+4的居家隔離。台中市政府表示，盧秀燕已進入自主防疫期，按規定每天快篩陰性即可出門，但因常接見不同外賓、府內各大小型會議，為避免造成其他人困擾，盧秀燕在5月4日，解除自主防疫返回市府。

陳子敬今天上午出席台中市議會教育文化業務質詢，會前接受媒體聯訪，他表示，市政會議目前以視訊進行由盧秀燕主持，雖2名副市長確診，但公文會送到宿舍，緊急公文則由他代決，市政推動不受影響。

陳子敬指出，開議前餐敘是以往慣例，餐敘不只是吃飯，席間也會談及公務；疫情全國蔓延，雖症狀多為輕症，但傳播力強，民眾戒心不要降低。

因教育文化委員會4名局長皆確診，今天教育文化業務質詢，各局處由副局長、專委出席，市議員陳清龍指出，多名局長未列席，業務質詢行禮如儀，多項事務無法獲得回答、承諾，連陳子敬都是代打，對於非主管業務不熟稔，無法具體答覆。多名市議員乾脆改為書面質詢。（編輯：陳仁華）1110502