台中府會餐敘群聚延燒 副市長黃國榮也確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市府與議會餐敘群聚案，市府今天稍早公布累計已有6名局處首長確診，下午再新增副市長黃國榮確診，目前3名副市長已有2人確診，累計7名局處首長確診。

台中市府接連與市議會餐敘爆發群聚案，台中市政府今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情指揮中心記者會時公布，除了昨天公布的2名局處首長確診，今天再新增4人，累計已有6名首長確診。

中市衛生局長曾梓展接受記者電話訪問時證實，黃國榮下午經PCR採檢後陽性確診，目前屬於輕症。

台中市政府發布新聞訊息表示，黃國榮今天出現症狀，喉嚨輕微不舒服，前往醫院PCR採驗，結果陽性，目前整體狀況尚屬正常，明天仍能參加視訊會議，指揮政務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府表示，黃國榮4月28日有參加市議會交通地政委員會餐敘，因已有數名人員確診，今天出現症狀時便前往篩驗，結果確診。辦公室有進行分艙分流，分時段上班，目前匡列1名親友居家隔離。

經統計，台中市政府除今天公布確診的副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、觀旅局長韓育琪、地政局長吳存金，另有先前公布確診的文化局長陳佳君、教育局長楊振昇，加上下午新增的黃國榮，已累計7名局處首長確診。（編輯：謝雅竹）1110501