總統肯定護理人員守護人民健康 盼全民團結防疫

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總統蔡英文（中）3日出席國際護理師節聯合慶祝大會，特別參與傳燈儀式，期盼將象徵力量的溫暖光芒傳遞給身處第一線的防疫醫護人員。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月3日

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（中央社記者葉素萍台北3日電）總統蔡英文今天出席國際護師節聯合慶祝大會，她盛讚護理人員都是守護人民健康的英雄；她說，目前防疫政策目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，要達到這目標，除了需要民眾團結防疫，也需要所有護理人員協助。

蔡總統今天出席「111年國際護師節聯合慶祝大會」，親自頒發「台灣護理典範獎」給得獎者盧美秀、「周美玉女士薪傳獎」給前考試委員李選、以及傑出護理人員專業貢獻獎及服務奉獻獎給得獎者。

蔡總統致詞提到，全國護理人員都是維繫醫療運作、守護民眾健康的重要夥伴，她要預祝大家512國際護師節快樂。

她感謝護理人員對護理專業的堅持、對臨床實務的追求與精進，民眾才能擁有高品質的醫療與健康照護，也讓台灣的醫療專業在國際上受肯定。

蔡總統說，過去2年多來，台灣防疫工作上，護理師除了在醫事機構、檢疫所提供醫療照護，也在機場、港埠任何有需要的地方進行檢疫工作，堅守疫情防線。衛福部疫情關懷中心也有許多護理師投入，關懷居家檢疫者，提供心理支持，大家不畏疫情、堅守崗位的精神，讓民眾相當感動敬佩。

蔡總統表示，為了給護理人員更大支持，這幾年來，政府推動將護病比入法；建置護理職場爭議通報平台，希望讓護理人員的工作權益更加受到保障；今年行政院也核定調漲公立醫院機構的護理夜班費，希望引領私立醫療機構跟進，一起提供護理人員更好的待遇。

此外，她說，在衛福部、考試院、公立醫院等，都可以看到護理人員擔任領導幹部的身影，她更要感謝各地護理團體時常提供政府寶貴的建議，讓政府的政策推動能更貼近護理師需要，蔡總統強調，護理人員都是守護人民健康的英雄。

蔡總統指出，最近因為疫情變化，防疫政策目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，要達到這個目標，除了需要國人團結防疫，也需要所有護理師協助，她要繼續拜託大家，共同守護國人健康。

台灣護理學會理事長陳靜敏致詞提到，為了避免染疫風險，這次實體大會縮小規模，同時以線上方式舉行，大會並表揚3559位資深護理師的貢獻。

陳靜敏說，台灣曾有媒體民調發現，在疫情爆發後，有高達98.3%民眾認為護理師工作辛苦且感染風險高，卻只有6成民眾認為台灣社會尊重護理師，另有62.3%受訪者認為護理師受暴力攻擊問題嚴重，另有超過4成民眾認為台灣護理師待遇不好。

陳靜敏指出，護理師不怕辛苦、堅守崗位，但也希望國家社會能對護理師有更好的對待。（編輯：郭無患）1110503

總統蔡英文（圖）3日在台北出席國際護師節聯合慶祝大會，表達對護理人員的支持與鼓勵。蔡總統致詞表示，目前防疫政策目標是「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，要達到這目標，除了需要民眾團結防疫，也需要所有護理人員協助。中央社記者裴禛攝 111年5月3日

「111年國際護師節聯合慶祝大會」3日下午在台北舉行，總統蔡英文（左2）出席與會，頒發「台灣護理典範獎」給北醫名譽教授盧美秀（右2）。中央社記者裴禛攝 111年5月3日

「111年國際護師節聯合慶祝大會」3日在台北舉行，總統蔡英文（中）出席與會，與台灣護理學會理事長陳靜敏（左）、護理師公會全國聯合會理事長紀淑靜（右）進行薪火相傳傳光儀式，表達對護理師的支持與鼓勵。中央社記者裴禛攝 111年5月3日