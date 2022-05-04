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林佳龍：持續準備選台北市長 已有首都圈願景規劃

2022/5/4 10:56（5/4 20:31 更新）
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無任所大使林佳龍（中）4日上午受邀出席2022 Taiwan AI EXPO前接受採訪表示，持續準備選台北市長，對首都圈發展已規劃願景。中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
無任所大使林佳龍（中）4日上午受邀出席2022 Taiwan AI EXPO前接受採訪表示，持續準備選台北市長，對首都圈發展已規劃願景。中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）無任所大使林佳龍今天表示，會持續準備台北市長選舉，對於如何帶動北北桃基在內的整體首都圈發展，他已準備好願景規劃，「無論是誰選」，都可以提供參考。

由DIGITIMES、人工智慧基金會、IC之音、科技報橘共同主辦的2022 Taiwan AI EXPO今天登場，林佳龍受邀出席，他於會前接受媒體採訪。

外傳民進黨內部進行台北市長選情民調，林佳龍表示，他不曉得有這份民調，現在疫情當前，民調有對比和互比，任何民調都會參考，未來選情還有很多變化，會參考各方民調和輿論發展，持續準備。

對於參選台北市長是否有信心，林佳龍重申，會持續準備，不過整體提名涉及選戰布局，且民進黨是採取徵召提名方式，會配合整體布局。

林佳龍強調，他在台北市出生長大，過去工作經驗也以台北市為主，對於首都發展，他認為，台北市是台灣的引擎，如何帶動包括台北市、新北市、桃園市、基隆市等整體首都圈發展，他已準備好願景規劃，「無論是誰選」，都可以提供參考。

林佳龍說，他本身也是民進黨選對會成員，在正式或非正式場合，會與總統蔡英文交換意見，不過目前並未處理北北桃這三都市長提名具體人選，至於時間點，民進黨中央黨部會進一步說明。

他指出，民進黨是民主政黨，「初選競爭、大選合作」，透過初選競爭提名優秀年輕人才，其他在初選中未能勝出的參選人，也要給予勉勵。

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關於AI發展，林佳龍致詞表示，這是不可逆的趨勢，未來必經的路線，AI不僅要產業化，產業也要AI化，才能在數位時代立足，運用數位科技解決問題並創造價值。

林佳龍說，擔任無任所大使以來，積極推動數位新南向2.0，提升台灣數位科技產業創新競爭力，跨越國際、跨界創新；他強調，台灣可以成為能信賴的供應鏈，台灣半導體和資通訊產業，已經贏在起跑點，可與其他產業跨域創新，進行數位轉型。（編輯：郭無患）1110504

2022 Taiwan AI EXPO4日上午舉行，無任所大使林佳龍（右3）受邀出席。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
2022 Taiwan AI EXPO4日上午舉行，無任所大使林佳龍（右3）受邀出席。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
2022 Taiwan AI EXPO4日上午舉行，無任所大使林佳龍（右3）受邀出席。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
2022 Taiwan AI EXPO4日上午舉行，無任所大使林佳龍（右3）受邀出席。 中央社記者鍾榮峰攝 111年5月4日
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