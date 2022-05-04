蔡總統：現在的新移民 400年後也是台灣的祖先

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民進黨4日在中央黨部舉辦新書「親愛的家鄉，你好嗎？」發表會，黨主席蔡英文出席表示，未來政府也會繼續推動新住民政策，重視新住民子女教育，也要請新住民朋友與政府一起努力，推廣自己的語言文化，讓每個台灣人都能更彼此了解，攜手打造更包容開放的社會。中央社記者裴禛攝 111年5月4日

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天說，台灣新住民與新二代人口已經超過100萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量；她說，現在的新移民、新二代，400年後也是台灣的祖先。

民進黨婦女部先前舉辦「親愛的家鄉，你好嗎？」全國新住民及新二代圖文徵件競賽，民進黨把得獎的16篇作品編排成冊出版，今天舉行新書發表會，邀請得獎者與家人出席。

民進黨婦女部主任許嘉恬說，徵件比賽共收到341件作品，婦女部將16篇得獎作品集結成冊，讓更多台灣人看到感動的故事。

首獎得主洪萱禎以「人海中，我是與眾不同的」作品獲獎，她說，在茫茫人海中即使渺小，也要看見獨一無二的自己，希望新住民朋友不要因為家庭而忽略了自己。Youtuber「焦慮主婦」則以「想家的時候我就去看總統府」作品獲獎。

徵件比賽另一位評審羅美玲說，她最後一次回馬來西亞是2019年8月，一直到現在，她都沒有回到母國，當時她接到婦女部邀請擔任評審，看到題目，思念家鄉的情緒一下子就潰堤。

徵件比賽評審廖雲章說，她從這341篇投稿的文章裡，看到台灣五湖四海的腔調，百萬新住民豐富台灣的文化與歷史，台灣這400年來就是移民之島，「他們的身世就是我們的身世」，這些新二代的故事也拼貼出台灣未來的樣貌。

廖雲章認為，台灣過去400年的發展與繁榮，靠的是前仆後繼的移民、篳路襤褸耕耘，台灣未來400年的競爭力，需要的是百萬移民工的協作，在座者都是移民的後代，移民也會成為台灣未來的祖先。

隨後致詞的蔡總統提到，台灣的新住民與新二代人口，已經超過100萬人，在台灣這個大家庭，新住民是重要的家人，也是支撐這塊土地、豐富多元族群文化的力量。

蔡總統說，過去幾年來她走訪各地，遇到許多認真又有才華的新住民，大家都很拚也很努力，一起為台灣創造繁榮發展。未來政府也會繼續推動新住民政策，重視新住民子女的教育，也要請大家與政府一起努力，推廣自己的語言文化，讓每一個台灣人都能夠更彼此了解，才能共同打造更包容開放的社會。

蔡總統說，剛才聽大家分享，她很贊同一句話，「過去的400年我們是移民社會，我們現在還展開雙手歡迎來自四面八方的新移民，讓台灣更加豐富，現在各位是新移民、新二代，400年後也是台灣的祖先了」。（編輯：林興盟）1110504