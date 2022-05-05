李雨蓁臉書呼籲監票遭罰 遞交訴願書盼公正裁決

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台灣基進組織部主任李雨蓁110年在台中第2選區立委罷免案投票日，於臉書發文呼籲監票遭罰。李雨蓁（左4）5日在前立委陳柏惟（右4）等人陪同下，到台中市選委會遞交訴願書。（台灣基進黨提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月5日

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（中央社記者蘇木春台中5日電）台灣基進組織部主任李雨蓁，去年在台中第2選區立委罷免案投票日，於臉書發文呼籲監票遭罰。李雨蓁今天到台中市選委會遞交訴願書，呼籲盡快轉呈中選會，期望做出公正裁決。

去年10月23日台灣基進前立委陳柏惟罷免案投票日，李雨蓁因在臉書（Facebook）發文投開票所狀況，並呼籲民眾前往監票，遭台中市選委會以涉嫌煽動反罷免並影響投票人的投票行為，依違反選罷法規定開罰新台幣50萬元。

李雨蓁今天前往台中市選委會遞交訴願書，除台灣基進秘書長王興煥、前立委陳柏惟陪同出席外，民進黨多名台中市議員及黨團代表也到場聲援。

李雨蓁接受媒體聯訪時表示，對於罷免當日投票所外的亂象，她當時呼籲大家監票，保障民眾免受壓力的投票自由，合情合理合法，卻沒想到後續會受到這樣的政治追殺，無論如何無法接受，今天依程序提交訴願書。

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她說，未來將由台中市選委會轉呈中央選委會做訴願決定，呼籲選委會及市長盧秀燕盡快轉呈中選會，切勿拖延刁難。中央選委會依法應在3個月內做出訴願決定，期望中央選委會做出公正裁決，避免淪為特定勢力的打手。

委任律師曾友俞表示，李雨蓁當日發表「呼籲監票」是因投開票所有違法情事，如泡茶、計數器、攝影等，經民眾向在場警務人員反應卻被放任，而且貼文內容從未提及任何候選人、政黨，亦無評價，更未促使民眾為特定投票權行使。本案行政處分完全違法，應予撤銷。（編輯：謝雅竹）1110505