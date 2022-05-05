爭取立院遷建台中 盧秀燕：市府所提地點腹地夠

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（中央社記者吳哲豪、蘇木春台中5日電）為立法院遷建議題，立法院長游錫堃今拜會台中市長盧秀燕及彰化縣長王惠美；盧秀燕指出，市府所提地點腹地夠，土地處理相對容易，不管就財務或國家土地皆取得方便。

立法院現址多年來面臨環境空間諸多困境始終未解，游錫堃上任後成立立法院「未來國會願景規劃諮詢委員會」，盼日後提出數個建議方案，送請由各黨團推薦委員成立的立法院「國會遷改建暨監督委員會」，做政策討論及決定。

游錫堃先前曾拜會台北市、新北市後，今天上午拜會台中市政府，下午則前往彰化縣政府拜會，最後再安排拜訪宜蘭縣政府。

游錫堃和台中市長盧秀燕會談時表示，他的立場清楚、態度開放，但立法院長需保持議事中立，台中提出很多的地點都很好，但是否符合新國會需求，仍需諮詢委員會分析再選擇。

盧秀燕指出，台中推出的6個地點具天時、地利、人和的優勢，客觀條件最好，6個地點共同特性是腹地夠，土地處理相對容易，私有地微乎其微，因此不管就財務或國家土地皆取得方便。

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游錫堃下午則來到彰化縣政府，彰化縣長王惠美也率領縣府團隊向游錫堃作簡報，說明彰化縣所提地點的優勢；王惠美說，縣府提出田中鎮高鐵彰化站特定區以及擴大彰化市東區都市計畫區2處地點，2處都具備交通區位優勢，擁有都心發展條件，選擇彰化作為國會新址，除為都市減壓外，有利台灣整體均衡，且具發展願景。

游錫堃則表示，他本著開放態度，希望聽取各界意見、充分溝通，未來評估報告出爐後，將送請由立法院各黨團推薦委員所成立的國會遷改建暨監督委員會來作政策性討論及決定。（編輯：屈享平）1110505