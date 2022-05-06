監察院副院長提名咨文9日送立院 李鴻鈞呼聲高

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（中央社記者王揚宇、溫貴香、蘇龍麒台北6日電） 民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院朝野黨團協商時表示，監察院副院長提名案咨文9日將送到立法院，屆時會尊重各黨團，照程序處理。據指出，前立委李鴻鈞獲提名呼聲高。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」案，及因應疫情發展研商立法院議事相關事宜。

協商結束前，柯建銘突然提到，監察院副院長提名案咨文將送到立法院，屆時會尊重各黨團，照程序處理。不過，對於提名人選，柯建銘並未多談。

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對於李鴻鈞可望獲提名，總統府發言人張惇涵表示，政府相關人事若有定案，即會對外公布說明。

李鴻鈞現任親民黨秘書長，曾連任5屆立法委員，他的父親李騰輝是前泰山鄉鄉長，哥哥則是前內政部長李鴻源。李鴻鈞2001年，在親民黨主席宋楚瑜的拜訪勸進下參選立委，直到2020年親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。（編輯：林興盟）1110506