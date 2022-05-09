國民黨團將提告 陳時中：不知圖利怎麼產生

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（中央社記者郭建伸台北9日電）高登環球生醫公司快篩試劑標案爭議延燒，國民黨團將前往法院告發衛生福利部長陳時中。陳時中今天表示，他還不知道此事，不過有去告就到法院；而高登沒有來議約，不知道所謂的圖利和利害關係怎麼產生。

國民黨立院黨團4日質疑「高登環球生醫有限公司」從小吃店轉型生醫公司，未有相關背景就要承接1700萬劑COVID-19快篩試劑採購，高登環球當晚發布聲明決定不參與投標；但國民黨立委持續質疑圖利，6日赴監察院告發衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中瀆職。

國民黨立法院黨團今天舉行「請檢調儘速偵辦，高登弊案全民都在看」，並將在記者會後前往台北地檢署按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查醫師法部分條文修正草案及醫療事故預防及爭議處理法草案。

民進黨立委吳玉琴今天質詢時詢問陳時中如何看待國民黨團告發涉嫌圖利、瀆職。

陳時中表示，他還不知道此事，不過有去告就到法院。

陳時中表示，快篩試劑是緊急採購，也訂定辦法通知所有人參與，辦法訂了後可進行下一步議約，但高登沒有來議約，不知道所謂的圖利和利害關係怎麼產生，且還沒有發生關係。

陳時中表示，政府總是要做事情，請大家來報、了解整體情況和採購程序。（編輯：楊凱翔）1110509