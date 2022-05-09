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李鴻鈞獲提名監院副院長 辭親民黨秘書長

2022/5/9 12:33（5/9 15:12 更新）
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總統蔡英文9日上午提名親民黨祕書長李鴻鈞（圖）為監察院副院長，人事案咨文已送抵立法院。李鴻鈞下午在立法院舉行記者會，感謝蔡總統的肯定與提名，表示將不忘初衷，全力以赴。中央社記者趙世勳攝 111年5月9日
總統蔡英文9日上午提名親民黨祕書長李鴻鈞（圖）為監察院副院長，人事案咨文已送抵立法院。李鴻鈞下午在立法院舉行記者會，感謝蔡總統的肯定與提名，表示將不忘初衷，全力以赴。中央社記者趙世勳攝 111年5月9日
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（中央社記者王承中台北9日電）總統蔡英文提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院副院長。李鴻鈞今天表示，他將不忘初衷，全力以赴，並遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

監察院副院長懸缺，蔡總統今天提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察委員並為副院長，人事案咨文今天上午送抵立法院。

李鴻鈞發布新聞稿指出，他將不忘初衷，全力以赴。他表示，感謝蔡總統的肯定與提名。基於監察委員乃超越黨派、獨立行使職權，服務社稷、保障人民權益之職務，他將全力爭取立委的支持與同意，以進入監察院與其他監察委員一同努力。

李鴻鈞指出，遵循監察委員超越黨派、獨立行使職權的原則，他也將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

他說，這些年來，感謝很多政壇前輩的指教、同仁的協助，尤其是提攜他參與政治工作的親民黨主席宋楚瑜。日前，他向親民黨主席宋楚瑜面報被提名一事，宋楚瑜對他的勉勵、信任以及提點，他銘記在心。

李鴻鈞也感謝鄉親的支持，讓他有機會在20年前進入國會發揮所學、為民服務。他表示，5屆立委的歷練，讓他熟稔政府部門的運作、法案政策並瞭解溝通、協調與合作的重要，加諸本身工學專業，長期以來對於工程、公安的重視，相信能做到、做好監察委員應有的角色。

最後，李鴻鈞表示，「參選，是為社稷；從政，是為服務」。這是40歲那年他決定參選時的自我要求與承諾。未來，他會一如以往地傾聽基層聲音、了解人民的需求，善盡職責，讓監察院成為人民權益的堅強堡壘，讓這片土地未來更美好、光亮。

李鴻鈞下午在立法院接受媒體聯訪時表示，目前還沒有直接與蔡總統見面、對話，是總統府秘書長李大維在上週打電話跟他說，總統要提名他當監察院副院長。監察院跨越黨派，而他過去在立法院也長期扮演跨越黨派的角色，之後會依慣例到立法院拜會，努力尋求各黨團的支持。

李鴻鈞指出，他的專業在工程，而台灣的公共工程仍有很多問題，未來他在進入監察院後，在工程的區塊，會扮演好該扮演的角色。而過去他在立法院也擔任過台日聯誼會的會長、副會長，目前台日關係緊密，未來他到監察院後，或許還可以再為國家盡一份力量。

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李鴻鈞下午在立法院接受媒體聯訪時表示，目前還沒有直接與蔡總統見面、對話，是總統府秘書長李大維在上週打電話跟他說，總統要提名他當監察院副院長。監察院跨越黨派，而他過去在立法院也長期扮演跨越黨派的角色，之後會依慣例到立法院拜會，努力尋求各黨團的支持。

李鴻鈞指出，他的專業在工程，而台灣的公共工程仍有很多問題，未來他在進入監察院後，在工程的區塊，會扮演好該扮演的角色。而過去他在立法院也擔任過台日聯誼會的會長、副會長，目前台日關係緊密，未來他到監察院後，或許還可以再為國家盡一份力量。（編輯：蘇龍麒）1110509

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