總統提名李鴻鈞任監察院副院長 人事案咨文送抵立院

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（中央社記者王揚宇台北9日電）監察院副院長懸缺，總統蔡英文今天提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察委員並為副院長，人事案咨文今天上午送抵立法院。

立法院長游錫堃6日召集朝野黨團協商，研商「中華民國111年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」案，及因應疫情發展研商立法院議事相關事宜。

協商結束前，民進黨立法院黨團總召柯建銘提到，監察院副院長提名案咨文將送到立法院，屆時會尊重各黨團，照程序處理。

蔡總統今天提名 李鴻鈞 李鴻鈞小檔案 生日：1959年5月11日

學歷：黎明工專、日本大學結構工程學博士

經歷：

第5、6、7、8、9屆立法委員

親民黨立院黨團總召

立院台日聯誼會長、副會長

親民黨秘書長 看更多 關閉 為監察委員並為副院長，咨請立法院同意見復後任命。

李鴻鈞今年62歲，是現任親民黨秘書長，與前內政部長李鴻源是有名的政壇兄弟檔。李鴻鈞曾連任5屆立法委員，也曾擔任親民黨立法院黨團的總召。2001年，李鴻鈞在親民黨主席宋楚瑜的拜訪勸進下參選立委，直到2020年大選，因親民黨政黨票未能突破5%而無緣六連霸。（編輯：蘇龍麒）1110509