立院三讀 配偶不得代理地方行政首長職務

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院會今天三讀通過修正地方制度法部分條文，明定未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等內的姻親關係。

現行地方制度法僅規定，鄉、鎮、市長停職，由縣政府派員代理，村、里長停職由鄉、鎮、市、區公所派員代理，並未就派員代理人員的身分或資格進行限制，由於在實務上曾出現指派代理人為被代理者的配偶，或具有血親關係，引發爭議。

為減少地方行政首長代理人爭議問題，避免造成社會觀感不佳，民進黨立委沈發惠等18人提出地方制度法第82條條文修正草案。另外，國民黨立委孔文吉、呂玉玲及民進黨立委林俊憲、莊瑞雄，也分別提出部分條文修正草案，併案審查。

立法院會今天三讀通過修正地方制度法第82條條文，增修第3項，明定未來直轄市、縣市長、鄉鎮市長及村里長的代理人，不得為被代理者的配偶、前配偶、四親等內的血親，以及三親等內的姻親關係。

為保障原住民族地區的參政權益，體現憲法增修條文第10條有關保障原住民族地位及政治參與意旨，立法院這次修法也三讀通過修正地方制度法第57條條文，山地鄉鄉長如果辭職、停職、去職或死亡，受派任的代理人應具備山地原住民身分。

行政院這次雖沒有提出院版草案。不過，立法院內政、司法及法制兩委員會日前初審此案時，內政部進行法案評估曾說明，為避免民選地方行政首長、村（里）長因案停職或解職時指派其配偶或三親等以內的親屬代理，產生實質上仍由該首長執行職務的不合理現象，以及考量社會觀感，如立法院有修法共識，敬表支持。

至於山地鄉長代理資格，內政部也向立委說明，山地鄉長經依法指派代理者，應以山地原住民為限，已由內政部106年10月25日台內民字第10611042042號函釋請直轄市、縣政府配合辦理，立委提案將其入法，內政部對此敬表贊同。（編輯：郭無患）1110510