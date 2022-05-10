地制法三讀 內政部：解決代理人資格爭議

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（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院會今天三讀通過修正地方制度法部分條文，明定配偶不得代理地方行政首長職務。內政部說，解決實務上代理人資格爭議，將有助於促進地方廉能治理，符合社會各界期待。

內政部透過新聞稿指出，立法院會今天三讀修正通過「地方制度法」第57條、第78條及第82條修正案，明定直轄市長、縣市長、鄉鎮市長及村里長，因案停職或解職時，上級政府指派代理人員不得為配偶、前配偶、四親等內的血親、三親等內的姻親關係，解決實務上代理人資格爭議。

內政部表示，感謝立法委員及朝野黨團的推動，讓這次修法順利通過，將有助於促進地方廉能治理，符合社會各界期待。

內政部指出，這次修法也通過，山地鄉鄉長以山地原住民為限，依法派員代理者也需要具有山地原住民身分，保障原住民族參政權益。

內政部說，此外，配合檢肅流氓條例廢止，刪除地方行政首長及村里長因犯該條例被留置而停職的規定。（編輯：蘇龍麒）1110510