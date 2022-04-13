人口跌破125萬升格有變數 彰縣提計劃吸引回流

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣人口數跌破125萬人，升格直轄市有變數；彰化縣長王惠美今天指出，人口流失是各個縣市都面臨的問題，縣府也推出來彰有禮活動，歡迎鄉親號召親友一起挺彰化升格。

聯合新聞網今天報導，彰化縣是6都外第1大縣，人口最高峰為2006年131萬5034人，此後因低薪、傳產結構、台中升格磁吸效應等，人口逐年遞減，上月底跌到125萬631人，昨天跌破125萬人關卡。

地方政壇表示，地方制度法規定，125萬人口數為升格直轄市條件之一，縣府雖已提出升格申請，但現在跌破125萬大關，恐對升格造成衝擊，下屆副縣長將由2席減為1席。

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王惠美接受媒體聯訪時指出，人口流失是各縣市都面臨的問題，從過去5年平均值來看，彰化約在中段班，並不是人口流失最多縣市，而彰化人口流失主要受到疫情影響，2年未入境縣民，1至3月就有2984人。

王惠美說，中央流行疫情指揮中心表示6月有機會開啟國門，到時希望縣民儘快入境恢復戶籍，而彰化正在推動「彰化宜居」來彰有禮活動，拜託鄉親鼓勵親朋好友遷居彰化，保住125萬人口升格門檻。（編輯：郭諭儒）1110413