更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

人口跌破125萬升格有變數 彰縣提計劃吸引回流

2022/4/13 15:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣人口數跌破125萬人，升格直轄市有變數；彰化縣長王惠美今天指出，人口流失是各個縣市都面臨的問題，縣府也推出來彰有禮活動，歡迎鄉親號召親友一起挺彰化升格。

聯合新聞網今天報導，彰化縣是6都外第1大縣，人口最高峰為2006年131萬5034人，此後因低薪、傳產結構、台中升格磁吸效應等，人口逐年遞減，上月底跌到125萬631人，昨天跌破125萬人關卡。

地方政壇表示，地方制度法規定，125萬人口數為升格直轄市條件之一，縣府雖已提出升格申請，但現在跌破125萬大關，恐對升格造成衝擊，下屆副縣長將由2席減為1席。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王惠美接受媒體聯訪時指出，人口流失是各縣市都面臨的問題，從過去5年平均值來看，彰化約在中段班，並不是人口流失最多縣市，而彰化人口流失主要受到疫情影響，2年未入境縣民，1至3月就有2984人。

王惠美說，中央流行疫情指揮中心表示6月有機會開啟國門，到時希望縣民儘快入境恢復戶籍，而彰化正在推動「彰化宜居」來彰有禮活動，拜託鄉親鼓勵親朋好友遷居彰化，保住125萬人口升格門檻。（編輯：郭諭儒）1110413

延伸閱讀
彰化保衛升格門檻125萬人 遷入發3000元禮金
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載