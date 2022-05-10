立院三讀公務人員任用法 提升用人機關靈活彈性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過公務人員任用法部分條文，增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表的法源依據等規定，期盼提升用人機關的靈活彈性等，使公務人員任用法制更加周全。

立法院司法及法制委員會去年10月併案審查考試院函請審議公務人員任用法部分條文修正草案等案，當時銓敘部長周志宏列席報告指出，這次修法是為了因應機關彈性用人需要，適度簡化修編作業，並完備初任人員試用機制，以及合理規範公務人員任用消極資格等。

關於修法重點，周志宏表示，依現行規定，各機關的組織法規訂定方式，原則上是一機關訂定一編制表，列明其所置職稱的官等職等及員額；近來部分機關為有效運用人力資源，提出由其所屬各業務相近的機關、學校，於總員額控管的前提下，共用一張編制表的建議，因應機關彈性用人需要。

為此，這次修法增訂同層級類別相同機關，得訂定共用編制表的法源依據。

周志宏也提到，這次修法新增試用人員如有其他不適任情形且有具體事實，機關長官得依其實際試用情形，予以考核為成績不及格，也增訂試用人員於試用期間不得調任其他職系的限制。

此外，現行公務人員任用法第28條之一第一項條文規定，公務人員因育嬰、侍親、進修及其他情事，經機關核准，得留職停薪，並於原因消失後復職。委員會審查時，將「復職」修正為「回職復薪」。

上述條文在委員會審查時，照考試院提案通過，全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

為落實懲處處分，淘汰不適任人員的意旨，三讀條文規範，把依其他法律規定不得任用為公務人員的情事，納入明文規範，以及增訂具中華民國國籍兼具外國國籍者，因外國法令致不得放棄該國國籍，於一定機關及職務範圍內，仍得任用為公務人員，也修正未依限完成喪失外國國籍及取得證明文件者，應予免職的規定。（編輯：翟思嘉）1110510