獲提名監院副院長 李鴻鈞：宋楚瑜勉甩脫政黨包袱

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（中央社記者賴于榛台北10日電）總統蔡英文提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院副院長。李鴻鈞今天表示，親民黨主席宋楚瑜勉勵他，監察院是獨立行使職權的機關，不能受限政黨約束或人情世故，要甩脫政黨包袱。

總統提名親民黨秘書長 李鴻鈞 李鴻鈞小檔案 生日：1959年5月11日

學歷：黎明工專、日本大學結構工程學博士

經歷：

第5、6、7、8、9屆立法委員

親民黨立院黨團總召

立院台日聯誼會長、副會長

親民黨秘書長 看更多 關閉 為監察委員並為副院長，人事案咨文昨天送抵立法院；李鴻鈞透過新聞稿指出，他將辭去親民黨秘書長職務、退出政黨與所有政黨活動。

李鴻鈞今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。他說，總統府去年透過許多管道，詢問是否有意願承擔監察院副院長的責任，經過超過半年冷靜思考，他自認已閒置2年，不如把公共工程的專業再貢獻給社會，也感謝總統的提名與信任。

預計卸下親民黨秘書長一職，李鴻鈞表示，監察院要站在民眾與國家的角度，而非政黨，因此一旦被提名，就得與政黨切得一乾二淨，才是全民所期待，宋楚瑜也勉勵並提醒，監察院是獨立行使職權的機關，不能受限政黨約束或人情世故，得甩脫政黨包袱。

李鴻鈞說，宋楚瑜以長期待在政壇的經驗提醒，能低調就盡量低調，重點是做事，而非搖旗吶喊。

李鴻鈞指出，監察院目前欠缺有專業工程背景的監察委員，而他的專業在工程，未來如何讓公共工程繃緊神經是他可以發揮的地方；另外，他過往在立法院擔任過台日聯誼會會長等職，也許未來能在監察院創造平台，讓台日之間關係更緊密。

不過，民進黨立委王美惠昨天說，李鴻鈞雙棲於國民黨和親民黨，對民進黨也不友善，對於同意李鴻鈞擔任監察院副院長，她可能需要再想想。

李鴻鈞則說明，黨籍變化主要是有當年國親合的背景，但宋楚瑜2015年決定再戰總統大選，他當然情義相挺引他入政壇的宋楚瑜，而非切割，這是做人基本原則，也是他的個性，盼王美惠等人能了解。

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他也說，之後會依慣例到立法院拜會，努力尋求每位立委的支持，雖無法預估未來是否將遇到尖銳的提問，但他一向就事論事，會針對問題回答，也期待不要出現人身攻擊，「我的發言、提案，都攤在陽光下，可受檢核」。

對於監察院存廢議題，李鴻鈞認為不能一刀切，雖不反對廢監察院，但重點是調查權與彈劾權如何移轉，若在國會改革前就移轉至立法院，立法院擁有預算審查權、立法權、彈劾權與調查權，恐會讓行政院未來變成很難運作的機關。（編輯：郭無患）1110510