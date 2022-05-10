大學生盼續遠距教學 教育部：校方可申請審查

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時代力量立委陳椒華（右2）10日召開記者會，呼籲教育部開放各大學自主決定是否遠距至期末。教育部高教司專委吳志偉（左1）表示，各校若要全面遠距至期末，可向教育部應變審議小組申請審查。中央社實習記者蔡沛芸攝 111年5月10日

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（中央社記者王揚宇、實習記者蔡沛芸台北10日電）時代力量立委陳椒華今天召開記者會並公布網路調查，呼籲教育部正視近9成受訪者的心聲，開放各大學自主決定是否遠距至期末。教育部表示，各校若要全面遠距至期末，可向教育部應變審議小組申請審查。

教育部8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改授權各大學可進行2週內的全校遠距教學演練，無須報部核定；教師若有遠距需求，可由學校授權該堂課施行遠距至學期末。

陳椒華表示，大學生希望全面遠距的原因包括，通勤到校與實體上課會增加染疫風險、未統一授課方式導致部分課程仍須實體上課，學生無法返家。

她呼籲教育部正視網路調查中近9成受訪者的心聲，開放各大學自主決定是否遠距教學至期末，以減少校園內師生染疫風險，舒緩隔離宿舍不足的困境。

時代力量台北黨部主委陳志明表示，建議各校應採取統一措施，不再以班級為單位，而是以校為單位遠距至期末；或採取雙管道學習，用同步直播的方式，開放實體與遠距管道供學生選擇。

教育部高教司專委吳志偉表示，中央疫情指揮中心的政策是朝向正常生活，已在全國各大學防疫長會議中宣導，要求各校向教職員與學生傳遞正確衛教觀念，包括鼓勵打滿3劑疫苗、配戴口罩、勤洗手與消毒等。他強調，上述才是正確的防疫觀念，而不是一味的訴求全面遠距至期末。

吳志偉指出，配合指揮中心政策，各校教師若有遠距需求，可與學生共同討論，由學校授權該堂課施行遠距至學期末。

他說，各校若認為有實施遠距演練的必要，可進行2週內的全校遠距教學演練，無須報部核定；若要全面遠距至期末，可向教育部應變審議小組申請審查。（編輯：蘇龍麒）1110510