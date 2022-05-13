侯友宜存款減少131萬 鄭文燦近千萬捐作公益

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（中央社記者賴于榛台北13日電）監察院今天公布最新廉政專刊，其中新北市長侯友宜存款新台幣1110萬4712元，相較去年申報，減少了131萬餘元；桃園市長鄭文燦存款則減少至2547萬3372元，主因是將999萬7450元的選舉補助款餘額捐作公益。

監察院廉政專刊第189期今天出刊，其中包含侯友宜、鄭文燦，以及台中市長盧秀燕等人的財產申報資料。

侯友宜與配偶任美鈴在民國119年11月1日的定期申報內容中，有8筆位在台北市、新北市及嘉義縣的土地、2筆建物，其中6筆土地交付信託，與上次申報時相同。

2人存款新台幣1110萬4712元，相較去年申報減少131萬餘元，有價證券401萬2650元則與前次申報相距不大；另外，2人累積已繳保費614萬5731元。

鄭文燦與配偶林俞汝及子女在110年11月1日的定期申報內容中，有位在桃園市蘆竹區的1筆土地、4筆建物以及位在台北市中正區的1筆土地、5筆建物交付信託，另有2部福斯汽車，皆與前次申報時相同。

2人存款2547萬3372元，相比前次申報的3333萬4163元大幅減少。

對此，鄭文燦在備註解釋，他在107年桃園市長選舉獲得選票補助款1656萬9900元整，弭平選舉經費支出後，餘額999萬7450元，全數交付信託並於110年全數捐助公益，完成信託移轉，原信託帳戶已終止。

另外，2人有總價額黃金存摺20萬5920元，累積已繳保費1321萬9294元。

盧秀燕與配偶廖述嘉在110年12月16日的申報內容中，有3筆南投縣的土地交付信託，並有1輛LEXUS汽車。

2人存款881萬7615元，另有總價額737萬2410元的有價證券，主要為債券與基金，皆與前次申報相去不遠，另有4家上市櫃股票交付信託，總價額78萬990元。

另外，2人還有總價額476萬1630元的黃金存摺，共3006克，以及累積已繳保費1704萬4269元。（編輯：翟思嘉）1110513