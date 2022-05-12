鄭文燦：校園活動展延 5/13起防疫包改自主領

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，校園防疫等級要提高，本月的大型活動一律展延到1個月以後；明天起防疫關懷包發放改由確診者委託親友主動到區公所領取，可以先在市民卡LINE上預約。

桃園市今天新增1萬39例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，桃園目前有9個社區採檢站，加上14個醫院的採檢站，一共是23個站，預計會加入地方醫院及診所團隊，增加到30個站。

鄭文燦表示，本月的校園重大活動包括畢業典禮，要改成線上舉辦，校慶、跨校社團活動、體育競賽等盡量展延，國高中如果有一定要舉辦的活動，要有防疫計畫，且不能有不特定人士參與。

鄭文燦表示，明天起防疫關懷包發放將做調整，改由確診者非同住親友，持確診者的身分證或健保卡，主動到區公所領取，區公所會搭設帳棚、快速發放；確診者在健保快易通上得知確診後的2小時，即可請親友代領。

鄭文燦表示，防疫包有生活物資和5劑快篩，如果同住家人有多人確診，受委託者可同時領多包，若是5月7日以後的確診者、還在居隔期間，但因為資料錯誤沒有收到市府發放的防疫包，一樣可以請人代領。

鄭文燦也說，市民卡的LINE也加開了領取防疫關懷包的功能，可以在上面填報、指定區公所領取，這部分採取預約制；桃園市政府民政局長陳靜航向中央社表示，若有民眾有特殊狀況，無人可以代領，可以協調以專案方式發送。

快篩試劑部分，鄭文燦表示，市府在1月至4月購買了35萬劑，到位了26.5萬劑、已全數用完，將督促剩餘快篩到貨；5月份市府由衛生局加購45萬劑，另外會由民政局跟教育局加購共30萬劑，相當於5月份市府會採購75萬劑。

鄭文燦也說，目前採檢站很擁擠，染疫風險也很高，請所有的公職候選人請勿在各個醫院的篩檢站、採檢站外面發放東西。（編輯：張銘坤）1110512