萊劑零檢出地方條例無效合憲 5縣市發起人無法接受

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（中央社台北13日電）地方自治條例訂有乙型受體素不得檢出，行政院宣布原訂者函告無效，新訂者不予核定，5縣市議會聲請釋憲，憲法法庭宣判行政院規定合憲。對此，5縣市議會的發起人均表示無法接受。

含萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的美豬（萊豬）去年元旦起開放進口，行政院在民國109年12月31日宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。

台北市、台南市、台中市、桃園市、嘉義市議會認為有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭今天判決行政院規定合憲。5縣市議會的釋憲發起人接受中央社記者採訪，均表示無法接受。

台北市議會國民黨團書記長、市議員秦慧珠表示，針對萊劑釋憲已盡最大努力，且台北市政府也支持提出釋憲，但憲法法庭判決結果卻與中央政策一致，完成抹殺地方政府可對不同食品有管理自主權。對判決結果強烈不滿且無法接受，與律師及顧問討論後續可努力及補救方向。

國民黨籍桃園市議員舒翠玲表示，這樣的結果並不意外，後續會再與其他黨員研議，並參考其他縣市及黨團做法。桃園市議會表示，當時的釋憲案是由國民黨團發起，後續若有其他需要，會再行協助。

桃園市議會議長邱奕勝發布聲明表示，對於憲法法庭判決結果感到遺憾，市議會代表市民的心聲及意見，修訂自治條例也是為了廣大市民的健康，符合地方民意的需求；中央未站在人民健康角度思考事情的嚴重性，蠻橫漠視地方民意，相信終將招致民意的唾棄。

國民黨籍台中市議員陳政顯指出，若地方政府加強對食安管理檢驗的稽查是不合憲，不知道政府將人民健康置於何處，對判決無法接受。台中市議會表示，尊重判決，請台中市政府依照判決研處。

嘉義市議會國民黨團書記長張秀華深感遺憾，她說，台灣和全球各地都有反對萊豬聲浪，教育部與國防部也表明不會讓學生與軍人吃到，代表知道長期食用對健康有害，嚴格把關食安、捍衛人民健康是政府的職責。

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張秀華指出，中央與地方應是協力關係，互相合作與補強。當中央有不對的地方，地方可適當補強，而不是逼迫地方接受。若以後中央動輒如此，長此以往將侵害地方權限，地方又如何能施政、保護自己的人民。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，憲法法庭不遵守憲法，為五斗米折腰，只為呵護政權，讓人無法接受。台南市議會表示，仍希望台南市政府站在照顧市民健康的大前提下，審慎處理自治條例是否再修正及台南市販售相關事宜。（編輯：唐聲揚）1110513