回應官網說帖爭議 外交部：中華民國台灣主權獨立

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北15日電）回應官網有關台灣國際法地位爭論，外交部今天表示，近年持續、多次以各種形式與管道發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」相關主權聲明，並據以推行外交業務，這是現在政府立場，也是外交部的現狀。

外交部副發言人崔靜麟說明，外交部網站在「新聞中心、重要議題、歷史專區」仍然放置「台灣的國際法地位說帖」，就只是放在歷史專區，也是無法否認的過往歷史一部份，外交部正研議不使外界誤解外交部立場疑慮的妥適作法。

台大國際法教授姜皇池投書自由時報指出，因國史館舉辦「舊金山和約」與「台北和約」生效70週年研討會，再度引發台灣國際法地位爭辯。有人認為「台灣法律地位未定」、有認為台灣地位已經事實人民自決而定，最後也有部分論者認為「開羅宣言」與「舊金山和約」文件，明確將台灣主權歸屬中國。

姜皇池提到，外交部在網站「台灣的國際法地位說帖」中採後者立場，主張中華民國早在1945年起恢復對台灣、澎湖列島的主權；他認為這是馬政府時期論述，與當今中國論述相呼應，期盼外交部能揚棄舊日「一中思維」，重新擬定新台灣國際法地位說帖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

崔靜麟上午回應，外交部依據憲法及法律守護國家主權，並尊重人民言論自由的行使，外交部也遵行人民透過民主選舉的政治付託，行使與外國締約、發行護照及核發簽證等主權行為，這是外交部的神聖主權任務。

崔靜麟指出，近年外交部持續、多次以各種形式與管道發表「中華民國台灣是一主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」相關主權聲明，並據以推行外交業務，這是現在政府的立場，也是外交部的現狀。（編輯：林淑媛）1110515