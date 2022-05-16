國民黨指數位防疫破功 要政府盡快解決問題

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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨副秘書長王育敏今天表示，政府推出的數位防疫措施經常派不上用場，政府應看到目前的數位防疫亂象，積極改進數位落差，責成專人解決各部會資訊系統老舊、塞車、整合困難的問題。

國民黨副秘書長王育敏、台北市議員張斯綱、文傳會副主委林家興今天在國民黨中央黨部召開「數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會，而中原大學資管系教授劉士豪則以預錄影片方式參與。

張斯綱指出，目前的法傳系統和中央接觸者健康追蹤管理系統有許多問題，包括系統當機冗長、居隔書發不出去，導致民眾沒辦法請假衍生諸多民怨，第一線工作人員非常辛勞，但系統又當機，甚至要恢復到用人工鍵入。

林家興指出，政府推的台灣社交距離APP也有三大問題，首先是全台使用人數未達50%以上，無法準確偵測；其次，下載後要開啟藍牙功能；第三、確診者要上傳資料、顯示過去足跡，才可以做比對。呼籲真正超前部署，解決數位防疫的問題。

劉士豪則透過影片表示，政府實際投入在整體資訊化的預算其實逐年降低，已經足足停滯了20年以上，現在遇到巨量的防疫資料，猶如細小的血管受到衝擊腦中風，接著整個國家四肢癱瘓。

他指出提醒，疫情不會只有這一次，如果資訊化繼續停滯，不願意投資在重要基礎建設上，下一次疫情來時一樣會癱瘓，屆時恐怕要用民眾的生命付出代價。

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王育敏表示， 國民黨主張政府應立即責成專人，趕快解決各部會資訊系統老舊、塞車、整合困難的問題。誰能解決問題，才可以當數位發展部的部長。政府應看到目前的數位防疫亂象，積極改進數位落差，真正掌握人流大數據，才能有效通知確診者與接觸者，制定有效解方，節省醫療資源集中處理中重症。

另外，對於基隆兒童重症轉院不治案例，王育敏指出，政府應立即檢討轉院流程，讓重症兒童及時獲得醫療救治，並提高兒童重症病房量能，因應未來疫情高峰。（編輯：蘇志宗）1110516