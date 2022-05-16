立院審海保法草案不見政院版 立委籲速送立院審查

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（中央社記者王承中台北16日電）立法院內政委員會今天排審海洋保育法草案，但行政院版仍未送達立法院，朝野立委呼籲儘速送立院審查。海洋委員會副主委蔡清標表示，會請行政院加快進行，目前已召開兩次法案審查會議，會積極進行。

小琉球日前發生海洋保護區內遭違法放置刺網，導致海龜死亡的不幸事件，綠色和平4日在立法院外召開記者會指出，海洋保育不能一拖再拖，呼籲立法院加速審查海洋保育法草案；立法院內政委員會召集委員、民進黨立委張宏陸說，會在這會期排審，加速立法進度。

立法院內政委員會今天排審海洋保育法草案，但因為行政院版本仍未出爐，目前僅有立委提案版本，因此本週輪值召委張宏陸表示，將待院版送達立法院後，擇期再審。朝野立委關注行政院版何時能送達立法院，是否要等到下會期。

列席備詢的海洋委員會副主委蔡清標表示，主要還是要看行政院的審查進度，會請行政院加快進行。

他指出，有關海洋保育法草案，海委會已在民國108年送第一個版本到行政院，但因牽涉的法規太多，因此行政院希望海委會能再與相關機關盤點。海委會大概花了一年多的時間，在疫情的狀況下，積極與相關機關與民團講通，並於去年12月再報行政院審查。

蔡清標指出，目前行政院已在1月、4月分別召開法案審查會議，並積極進行中，也在安排下一次的審查。海洋保育法草案總計五章，在第一次審查會時，已決定整體法案的架構內容決定，目前已經討論到第二章結束，後面應該可以加速。

民進黨立委管碧玲在質詢時表示，很可惜今天排審卻沒有院版，也就是說在6月8日國家海洋日的前夕，沒有辦法讓海保法三讀通過。今天立法院不等行政院，主動排審海洋保育法，也是在表示對海委會的責難。

管碧玲指出，除海洋保育法外，包含海域管理法、海洋產業發展條例草案，海委會都是在108年就對外預告，但至今沒有任何一條法案三讀通過，真的是太慢了，如果還要拖到下會期，真的不好看。

民眾黨立委賴香伶表示，海洋保育法是永續發展的重要法案，對生態、生活及人類生命都很重要，希望能儘速送到立法院審查。（編輯：郭無患）1110516