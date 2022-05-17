駐葡代表投書葡國媒體：台灣為疫後復甦重要夥伴

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（中央社台北17日電）葡萄牙主流媒體刊登駐葡國代表張俊菲投書，她表示，過去兩年台灣以抗疫努力、對國際社會的貢獻與合作，展現台灣是全球疫後復甦不可或缺的夥伴，呼籲葡國各界聲援台灣參與世衛各項會議與活動。

葡萄牙主流媒體「新聞日報」（Diário de Notícias）14日刊登中華民國駐葡代表張俊菲以「台灣是全球疫後復甦之路不可或缺的好夥伴」為題的投書。

專文指出，疫情讓人們了解世界無國界，無一例外，包括距離葡國1萬公里之遙，享有民主、自由、尊重人權及法治等普世價值的台灣。

過去兩年，台灣以抗疫努力、對國際社會的貢獻及與夥伴合作，展現了台灣願意並有能力參與全球應對後疫情時代的挑戰。根據彭博社（Bloomberg）2022年1月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫韌性全球排名評比，台灣以疫苗覆蓋率、跨境病毒管控與醫療照護品質位居第8。

台灣積極開發COVID-19治療候選藥物，以及疫苗關鍵性製程研發，建立mRNA疫苗創新科技平台，目前台灣所生產的疫苗中，其中1支已獲緊急使用和生產授權。

此外， 台灣是高科技產業中領頭羊角色，擁有高技能勞動力，在半導體、生物科技和可再生能源領域建立安全的全球供應鏈。2022年台灣經濟成長3.11%，2021年增長6.28%，台灣外匯存底世界第5，同時在世界經濟排名第21位。

張俊菲接著表示，然而台灣在參與世界衛生組織（WHO）上仍有待改善之處，COVID-19疫情凸顯全球合作和區域支持對抗疾病的重要性。

台灣所在的東亞及西太平洋地區屬WHO西太平洋區署（WPRO）管轄，台灣位居區域重要交通及旅遊樞紐，卻無法與WPRO直接聯繫，也無法在WPRO框架下與區域內其他衛生主管機關互動或交流，已嚴重阻礙台灣與各國就疫情進行磋商及協調邊境防疫政策的種種努力。

投書寫道：「台灣在過去疫情中孤立無援，除能體認互助與增強韌性的重要性外，也以創新作法因應挑戰。台灣是全球疫後復甦之路不可或缺的好夥伴，願與WHO及世界各國共同攜手合作、克服危機。」

張俊菲強調，台灣2350萬國民應享有健康權。七大工業集團（G7）首度在2021年與歐盟公開支持在國際舞台及其他國際組織上捍衛台灣，其中也有葡國議會友人的重要支持。

張俊菲最後在文中表示，台灣堅定承諾參與國際醫衛合作，也再次籲請WHO保持專業、中立立場，拒絶不當政治干預，邀請台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA）。（編輯：周永捷）1110517