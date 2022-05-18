國民黨智庫民調：過半民眾不信任司法公信力

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨智庫今天公布最新民調，過半民眾不信任司法公信力，也對總統蔡英文推動司改的成效沒有信心。國民黨智庫內政法制組召集人黃德福說，民眾對司法與監察有非常負面的評價。

國民黨智庫今天召開520蔡政府施政總檢討－「司監走鐘 護航不法」記者會，針對政府在司法與監察相關表現公布其最新民調結果。

民調顯示，有51.7%民眾不信任司法的公信力，有35.1%民眾相信；有51.5%民眾不相信法官會公正審判案件，37.5%民眾相信。

民調顯示，有53.3%民眾不相信大法官沒有受到不當干涉，客觀公正解釋憲法，31.6%民眾相信大法官沒有受到不當干涉；至於是否相信檢察總長邢泰釗會公正客觀，不受政治干涉，民調顯示，有41.4%民眾不相信，19.5%民眾相信。

至於在瞭不暸解蔡總統司法改革的理念與措施，民調顯示，有74.3%民眾表示不暸解，僅19.7%表示暸解；同時有52.9%民眾表示對蔡總統推動司法改革的成效沒有信心。

此外，本次民調也針對監察權進行調查。民調顯示，有65.6%民眾同意監察院近2年沒有發揮應有功能，有22.1%民眾認為有發揮功能；有58.8%民眾同意陳菊擔任監察院長以來，監察院已失去公正獨立性，有21%民眾表示不同意。

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黃德福說，蔡總統執政將滿6年，無論從客觀發生的事件，以及民眾主觀的認知，就是「司、監走針，護航不法」，主要是因為司法監察最重的人事權，都操控在執政的民進黨，除了行政立法之外，司法與監察權也喪失獨立性，經常只是在反映執政黨的意志。

本次調查的調查對象為設籍在全國22縣市、年滿18歲的一般民眾，問卷是由國家政策研究基金會設計，並徵詢專家意見修訂後定稿，執行期間為111年5月11日至 111年5月14日，訪問時段為平假日晚上6時到9時30分，共完成1073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%以內。（編輯：翟思嘉）1110518